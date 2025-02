Ljubljanska psihiatrija brez odločitve o direktorju, Zalar se ne bo več prijavil

Subotič je napovedal, da bodo razpis za direktorja Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana v čim krajšem možnem času ponovili. Predstavitvi obeh kandidatov sta bili sicer zelo kakovostni, je dejal. Kakšno je bilo razmerje glasov v svetu, pa ni želel razkriti. Drugi kandidat sicer javno ne želi biti imenovan.

Zalar je po seji napovedal, da se na ponovni razpis ne bo prijavil. "Če tokrat ni bilo nekega zaupanja v to, da nasilja na psihiatrični kliniki ni, potem nima smisla, to je pač politična odločitev," je dejal v izjavi za medije. To, da ni bil izbran, zanj pomeni olajšanje, je dodal. Klinika je po njegovih besedah 17 let poslovala pozitivno in ni imela nobenega problema, razen očitkov o nasilju, ki jih je označil za namišljene.

"Nekateri mediji niso prenehali z napadi, izmišljevali so si vsebine, ponavljali so ene in iste vsebine in se vedejo kot nedotakljivi. (...) Tudi če naredimo kaj narobe, z veseljem priznamo in popravimo. Nikoli nam niso hoteli objaviti našega prispevka, naše resnice, verjetno bi se morali posluževati drugih medijev, Instagrama in podobno," je prepričan.