Ljubljanska restavracija slepi turistki zavrnila vstop s psom vodičem

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je Turistično gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj svoje člane opozori na zakonsko obveznost zagotavljanja dostopa osebam z invalidnostmi, ki uporabljajo pse vodiče ali pse pomočnike.

"Turistično gostinska zbornica Slovenije se je nemudoma odzvala in napovedala, da bo ob koncu tedna vse svoje člane obvestila o vsebini Zagovornikovega priporočila. To je dober primer medsebojnega sodelovanja, s katerim lahko olajšamo vsakdan ljudem, ki zaradi svoje prikrajšanosti potrebujejo pomoč psa vodiča," je poudaril zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Za slednje se je odločil po obravnavi primera slepe turistke, ki ji v eni od ljubljanskih gostiln ni bil dovoljen vstop s psom vodičem. Turistka se sicer za vložitev predloga za obravnavo diskriminacije ni odločila, saj je želela predvsem opozoriti na težavo in prispevati k temu, da se podobna izkušnja ne bi ponovila komu drugemu.