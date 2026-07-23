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Slovenija

Ljubljanska restavracija slepi turistki zavrnila vstop s psom vodičem

Ljubljana, 23. 07. 2026 12.23 pred 29 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Slepa ženska s psom vodičem

Zagovornik načela enakosti je nedavno obravnaval primer slepe turistke, ki ji je eden od gostinskih lokalov na območju prestolnice zavrnil vstop s psom vodičem. Policija je napovedala ukrepanje zoper gostinski obrat zaradi suma kršitve zakonodaje, zagovornik pa je Turistično gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj svoje člane opozori, da morajo gostinski obrati omogočiti vstop psom vodičem in psom pomočnikom. Turistka se sicer za vložitev predloga za obravnavo diskriminacije ni odločila.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je Turistično gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj svoje člane opozori na zakonsko obveznost zagotavljanja dostopa osebam z invalidnostmi, ki uporabljajo pse vodiče ali pse pomočnike.

"Turistično gostinska zbornica Slovenije se je nemudoma odzvala in napovedala, da bo ob koncu tedna vse svoje člane obvestila o vsebini Zagovornikovega priporočila. To je dober primer medsebojnega sodelovanja, s katerim lahko olajšamo vsakdan ljudem, ki zaradi svoje prikrajšanosti potrebujejo pomoč psa vodiča," je poudaril zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Za slednje se je odločil po obravnavi primera slepe turistke, ki ji v eni od ljubljanskih gostiln ni bil dovoljen vstop s psom vodičem. Turistka se sicer za vložitev predloga za obravnavo diskriminacije ni odločila, saj je želela predvsem opozoriti na težavo in prispevati k temu, da se podobna izkušnja ne bi ponovila komu drugemu.

Policija napovedala ukrepanje

Zagovornik je Policijo opozoril tudi na neustrezno ravnanje policista, ki je turistki narobe povedal, da lahko gostinec osebi, ki jo spremlja pes vodič, prepove vstop. Policija pa je potrdila, da so slepi turistki, ki se je že sama obrnila nanjo, priznali napako in se ji opravičili. Ob tem so sprejeli tudi ukrepe za dodatno usposabljanje svojih uslužbencev ter jih dodatno seznanili o pravilnem ravnanju, o problematiki pa so se posvetovali tudi s predstavniki slepih in slabovidnih.

Policija je zaradi suma kršitve zakonodaje zoper gostinski obrat napovedala tudi ukrepanje. Zagovornik takšen odziv Policije ocenjuje kot primer dobre prakse odpravljanja ugotovljenih pomanjkljivosti in preprečevanja podobnih primerov v prihodnje.

Zagovornik ob tem poudarja, da morajo ponudniki blaga in storitev osebam z invalidnostmi zagotavljati razumne prilagoditve, ki jim omogočajo enakopraven dostop do storitev. Zakon o zaščiti živali pa izrecno določa, da imajo psi vodiči slepih in psi pomočniki oseb z invalidnostmi skupaj s svojimi skrbniki pravico do vstopa na vsa javna mesta.

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23. 07. 2026 13.04
Škoda izgubljati besede. Balkanizirana Slovenija v svojem sijaju.
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