Ljubljanska Snaga uradno pripojena k Voki

Kot zagotavljajo v združenem podjetju, bodo uporabnikom zagotavljali storitve oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadno vodo ter ravnanja z odpadki. Poslovali bodo na štirih glavnih lokacijah v Ljubljani, in sicer še na Cesti dveh cesarjev, kjer je Regionalni center za ravnanje z odpadki Ljubljana in Snagin poslovni kompleks, na Cesti v Prod v Zalogu, kjer je centralna čistilna naprava ter na Saveljski cesti, kjer je vodarna Kleče.

Iz novoustanovljene družbe so sporočili, da so zaposleni prešli na prevzemno podjetje Voka, ki se s pripojitvijo Snage s polnim imenom imenuje Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga. Družbo bo vodil Krištof Mlakar , dosedanji direktor družbe Voka, podjetje pa ima sedež na Vodovodni cesti v Ljubljani. Družba JP Voka Snaga je kot univerzalna pravna naslednica prevzela vse obveznosti in pravice prevzete Snage in bo v celoti nadaljevala z izvajanjem njene dejavnosti.

Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so soglasje k pripojitvi Snage Voki dali februarja, glavni razlog zanjo pa je zagotavljanje kapitalske ustreznosti in finančne stabilnosti Snage, ki beleži izgubo, poleg tega pa naj bi se sinergijski učinki pripojitve po prepričanju družbenikov ljubljanskega holdinga odrazili tudi v enotnem strateškem nastopu družbe na področju komunalnih dejavnosti.

Cilj pripojitve je ob tem, kot so danes poudarili v JP Voka Snaga, ustvariti enovito družbo z vsemi obstoječimi dejavnostmi, ki bo razvojno, organizacijsko in tržno kolikor se da učinkovita. Kot enovita družba bo po pričakovanjih vpletenih delovala tudi bolj povezano in racionalno.

Zaposleni v Snagi pripojitvi nasprotovali

Zaposleni Snagi pa so že februarja opozarjali, da pripojitev njihovega podjetja k javnemu podjetju Vodovod-Kanalizacija poteka netransparentno, neargumentirano in brez poglobljenih analiz. Zoran Janković je takrat navedbe sindikatov zanikal.

Kot so v pismu, ki so ga naslovili na predsednika vlade Marjana Šarca, takratnega ministra za okolje in prostor Jureta Lebna in predsednika Boruta Pahorja, zapisali Svobodni sindikat Snaga, Sindikat KNSS Neodvisnost in svet delavcev, glede na potek dosedanjih aktivnosti in vsebino gradiva "zaznavajo zelo zaskrbljujoča dejstva, ki vzbujajo resne dvome o strokovnem pristopu in pomisleke glede gospodarnosti in učinkovitosti načrtovane pripojitve".

Med drugim so se spraševali, s kakšnim namenom Snaga o poteku in obliki načrtovane spremembe ni bila niti obveščena, kaj šele vključena v proces. Opozorili so tudi, da v gradivu o pripojitvi niso bile navedene nobene analize in finančni učinki, ki bi bili podprti s konkretnimi številkami, finančnimi projekcijami, oprijemljivimi podatki ali primerjavami, ki bi utemeljevali nujnost in smotrnost pripojitve Snage k drugi družbi.