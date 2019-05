Ljubljanska stolnica za turiste nič več brezplačna

Vstopnina pa na drugi strani ne velja za domače turiste in lokalne prebivalce. Kot je povedal Starc, turisti stolnico običajno obiščejo v sklopu organiziranega in vodenega turističnega ogleda, tako da vstopnino poravnajo že pred prihodom v cerkev. Ostalim, individualnim turistom pa vstopnino zaračunajo na vhodu.

Bliža se poletje in slovensko prestolnico bodo znova preplavili tuji turisti, ki si radi ogledujejo turistične znamenitosti, med drugim tudi ljubljanske cerkve. Ker je turistov vedno več, so se v Stolnici Svetega Nikolaja na Ciril-Metodovem trgu v Ljubljani odločili, da turistom od 1. maja naprej zaračunajo vstopnino, ki znaša dva evra.

Kakšne so cene v tujini?

Stephane Bern, predstavnik francoske vlade za nacionalno dediščino, je leta 2017 predlagal uvedbo vstopnine. Z denarjem bi tako lahko lažje vzdrževali cerkve. Toda francoska katoliška Cerkev je zamisel zavrnila, saj so verski objekti mesta molitve in bogoslužja, zato bi moral biti vstop brezplačen. Kot je takrat povedal francoski škof Jacques Habert, je uvedba vstopnine v nasprotju z zakonom iz leta 1905. Zakon določa, da so verski objekti, zgrajeni pred letom 1905, namenjeni svobodni in stalni uporabi. Francoska oblast je sicer lastnik vseh cerkva v državi. Vstop je tako prost tudi v katedralo Notre Dame, ki pa je pred časom delno zgorela.