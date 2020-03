Ljubljanska univerza prekinila vse neposredne pedagoške procese

Neposredno pedagoško delo in pouk se bo v največji možni meri nadomestilo s študijem na daljavo in individualnim učenjem, je razbrati iz sklepa osrednje univerze.

Zaposlenim in študentom svetujejo, da uporabijo druge oblike komunikacije, kot so elektronska pošta, videokonference in telefonski stiki. Stiki med zaposlenimi in študenti ter zunanjimi partnerji naj se omejijo na najmanjšo možno mero, še piše na spletni strani. Sklep rektorja Igorja Papiča je stopil v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do 23. marca.

Ljubljanska univerza je do zdaj svojim članicam sicer predlagala, naj ukinejo vsaj predavanja v predavalnicah, kjer se lahko zbere 100 in več ljudi, fakultete pa so ukrepe izvajale po svoji presoji.