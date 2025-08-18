Ljubljanska univerza za zamrznitev sodelovanja z izraelskimi pri evropskih programih

V luči vse bolj zaostrenih humanitarnih razmer v Gazi ter poročil o genocidnih dejanjih nad tamkajšnjim prebivalstvom in hudih kršitvah mednarodnega prava, ki jih izvaja izraelska vojska, je senat ljubljanske univerze na dopisni seji, ki je potekala med 13. in 18. avgustom, odločal o nadaljnjem sodelovanju z izraelskimi univerzami in institucijami ter o podpori palestinskim študentom, so sporočili z univerze.

Univerza in njene članice do preklica tega sklepa ne bodo vstopale v projektne konzorcije, v katerih bi sodelovale izraelske univerze in druge izraelske institucije, so sklenili senatorji.

Ob tem senat vlado ponovno poziva k vzpostavitvi štipendijskega sklada za palestinske študentke in študente, ki bi želeli študirati na ljubljanski univerzi.