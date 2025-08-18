Svetli način
Slovenija

Ljubljanska univerza za zamrznitev sodelovanja z izraelskimi pri evropskih programih

Ljubljana, 18. 08. 2025 15.53 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
6

Ljubljanska univerza do preklica ne bo vstopala v projektne konzorcije, v katerih bi sodelovale izraelske univerze in institucije, je sklenil senat. Evropsko komisijo pa so pozvali, naj Svetu EU ponovno predlaga zamrznitev sodelovanja izraelskih univerz in institucij pri evropskih raziskovalnih in razvojnih programih.

V luči vse bolj zaostrenih humanitarnih razmer v Gazi ter poročil o genocidnih dejanjih nad tamkajšnjim prebivalstvom in hudih kršitvah mednarodnega prava, ki jih izvaja izraelska vojska, je senat ljubljanske univerze na dopisni seji, ki je potekala med 13. in 18. avgustom, odločal o nadaljnjem sodelovanju z izraelskimi univerzami in institucijami ter o podpori palestinskim študentom, so sporočili z univerze.

Univerza in njene članice do preklica tega sklepa ne bodo vstopale v projektne konzorcije, v katerih bi sodelovale izraelske univerze in druge izraelske institucije, so sklenili senatorji.

Ob tem senat vlado ponovno poziva k vzpostavitvi štipendijskega sklada za palestinske študentke in študente, ki bi želeli študirati na ljubljanski univerzi.

Ljubljanska univerza nima aktivnih dvostranskih dogovorov o sodelovanju z izraelskimi univerzami, so sporočili.
Senat poziva tudi Rektorsko konferenco RS, da glede sodelovanja z izraelskimi univerzami in drugimi izraelskimi institucijami sprejme enakovredne sklepe kot senat.

Kot so poudarili v sporočilu za javnost, ljubljanska univerza nima aktivnih dvostranskih dogovorov o sodelovanju z izraelskimi univerzami in nikoli ni neposredno ali posredno financirala izraelskih institucij. V okviru evropskih projektov so izraelske ustanove financirane neposredno s strani Evropske komisije, saj je Izrael polnopravni član okvirnih raziskovalnih programov EU, so navedli na univerzi.

Se pa pridružujejo pozivu belgijskih univerz voditeljem EU, naj nemudoma zamrznejo pridružitveni sporazum med Izraelom in EU.

Univerza ostaja zavezana etičnim načelom, akademski svobodi, spoštovanju človekovih pravic ter odgovornemu delovanju v mednarodnem prostoru. "Ta zaveza ostaja trdna in jo dosledno uresničujemo. Usklajeno in odločno ukrepanje na ravni EU je temeljni pogoj za uresničevanje mednarodnega prava in pravičnosti," so še dodali z univerze.

Tudi na Kemijskem inštitutu so v izjavi za javnost sporočili, da se pridružujejo pozivu številnih univerz voditeljem Evropske unije in držav članic, naj zamrznejo pridružitveni sporazum med Izraelom in Evropsko unijo. Prav tako se zavezujejo, da z izraelskimi institucijami ne bodo sodelovali v nobeni obliki.

"Dejanja izraelske države nasprotujejo našim temeljnim etičnim načelom enakih pravic in dostojanstva vseh ljudi," so zapisali v izjavi in dodali, da so Evropsko komisijo pozvali, naj Svetu EU ponovno predlaga prekinitev sodelovanja izraelskih univerz in drugih izraelskih institucij v evropskih raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih programih.

Univerza v Ljubljani Izrael Gaza Evropski programi človekove pravice
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
20. 08. 2025 16.08
+1
Univerzi očitno z razlogom odgovarja sodelovati z neizobraženimi. Podarjene diplome in doktorati v soočenju s pravimi zažarijo od neznanja. Razlika je prevelika z našimi rdečimi doktorji. Najmanj stresno je bolj pametne umakniti dovolj daleč proč da se ta razlika ne opazi. Beg od najboljših je za marsikaterega posameznika rešitev za družbo poguba. Zdaj se bodo družili samo s še bolj zahojenini. Naša univerza dosega znanje srednje šole. Pv je šolski primer te trditve
ODGOVORI
1 0
zmago56
19. 08. 2025 10.47
+1
In kdo bo imel od te zamrznitve največjo škodo????????
ODGOVORI
1 0
Mediocris
18. 08. 2025 20.12
+5
Torej, prekinili bodo sodelovanje z odličnimi znanstvenimi institucijami ter z davkoplačevalskim denarjem povabili v Slovenijo še več "inženirjev". Ljubljanska univerza je na poti, da zasenči svetovno znane univerze... vsaj v mokrih sanjah tistih, ki predlagajo take ukrepe.
ODGOVORI
5 0
periot22
18. 08. 2025 19.38
+5
Vlada brigajte se za Slovenijo zato ste bili izvoljeni!!!!!!!!!
ODGOVORI
5 0
marker1
18. 08. 2025 16.39
+14
S tem Izraelom pa vi na levi že krepko pretiravate. Popolnoma nič nas ne briga konflikt med Izraelom in Palestinci, saj traja dlje kot obstaja naša država. Po svetu je dosti konfliktov in tudi dokazanega genocida, pa se ne zmenite zanje. Če bi radi osamili našo državo po celem svetu, ste na dobri poti. Raje rešujte domače probleme, ki jih je več kot dovolj.
ODGOVORI
15 1
Midelamodrugace
18. 08. 2025 16.24
-2
Bodo tudi oni morali dobiti sendvič 🤣🤣
ODGOVORI
2 4
