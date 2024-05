Ljubljanske ceste znova v 'rdečem', do ponedeljka povečan promet

Na ljubljanski severni, zahodni in južni obvoznici mimo Kozarij proti Brezovici je zamuda več kot eno uro. Počasi gre tudi na južni obvoznici od Kozarij proti Šmarju-Sap, Dolenjski, na zahodni obvoznici proti Dolenjski, na glavni cesti Postojna - Pivka, med Rakitnikom in Prestrankom, v Celju na Mariborski cesti in na cesti Lesce - Bled in na Bledu iz smeri Bohinja proti centru mesta.

V Ljubljani na odseku avtoceste med Šentvidom in Kosezami poteka obnova voziščne konstrukcije. Promet poteka po dveh zoženih pasovih po polovici avtoceste proti Kranju. Hitrost je omejena na 60 km/uro. Zaprta je priključna cev predora Šentvid, ki iz Celovške ceste iz smeri Medvod vodi v predor Šentvid, obvoz je urejen po Celovški cesti do severne ljubljanske obvoznice. Zaprt je tudi izvoz Podutik v smeri Brda (Primorske).

Do predvidoma 30. maja 2024 bo na odseku štajerske avtoceste A1 med Arjo vasjo in Šentjakobom zaprt odstavni pas in občasno vozni pas zaradi zamenjave kažipotne signalizacije.

Hkrati so na naših cestah predvidena še gradbena dela in zapore. Na štajerski avtocesti se na odseku med Framom in Slovensko Bistrico začenja obnova voziščne konstrukcije, ki bo trajala do sredine oktobra. V prvi fazi del, ki bo predvidoma potekala do konca maja 2024, sta zaprta prehitevalna pasova, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, piše na spletni strani Darsa.

Povečan promet bo na naših cestah tudi v prihodnjih dneh, opozarjajo na Darsu, ko so binkošti ali praznik Svetega Duha. V ponedeljek imajo v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji, na Madžarskem in Nizozemskem prost dan.

Nadaljuje se tudi obnova odseka gorenjske avtoceste med priključkoma Hrušica (Jesenice zahod) in Lipce (Jesenice vzhod) proti Karavankam. Do konca julija 2024 bo promet na razdalji približno dveh kilometrov potekal po lani obnovljeni polovici avtoceste dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje zaradi obnove vozišča ter viaduktov Podmežakla 3 in Podmežakla 4.

Pomurska avtocesta in hitra cesta - nadaljujejo se dela obnove vozne površine na avtocesti Turnišče–razcep Dolga vas, na razcepu Dolga vas, na delu odseka A5 med razcepom Dolga vas in Lendavo ter na hitri cesti H7 (od A5 do krožišča Dolga vas). Predvidoma do konca junija 2024 bo promet med priključkoma Turnišče in Lendava potekal po polovici avtoceste, po enem pasu v vsako smer vožnje. Prav tako bo promet do konca junija 2024 potekal po polovici hitre ceste H7, po enem pasu v vsako smer vožnje, med razcepom Dolga vas in starim mejnim prehodom Dolga vas. Do konca junija 2024 bo zaprt tudi priključek Dolga vas v smeri Madžarske. Na razcepu Dolga vas pa bosta do konca junija 2024 zaprta krak, ki z avtoceste A5 iz smeri Lendave vodi na H7 proti Dolgi vasi, ter krak, ki s H7 iz smeri Dolge vasi vodi na avtocesto proti Mariboru.

Od petka, 10. maja 2024, do srede, 22. maja 2024, je na obalni hitri cesti H5 med Škofijami in Serminom proti Italiji zaprt bencinski servis na počivališču Škofije vzhod zaradi prenove. Na odseku kraške avtoceste A3 med priključkom Sežana zahod in mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji pa promet poteka po enem pasu zaradi ovire na italijanski strani meje.