Prenovljeno zavetišče Gmajnice: 200 mačk in 11 psov čaka na topel dom

Včeraj smo obeleževali svetovni dan psov, 8. avgusta pa se vsako leto spomnimo mačk, so spomnili v Živalskem vrtu Ljubljana (ZOO): "In težko bi praznovali lepše kot z zaključkom gradnje novega kompleksa Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana ter z dnevi odprtih vrat, ki bodo sledili od danes do nedelje, 29. avgusta 2021."

Čeprav je Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana svoje nekdanje poslopje večkrat prenovilo, to ni več ustrezalo standardom, predvsem z vidika širjenja kužnih bolezni. Velik problem so bile tudi zavržene mačke, saj je primanjkovalo prostora zanje. Zavetišče smo že obiskali in si ga ogledali pred letom in pol, ko je bil zgrajen le del novih prostorov.

Zdaj, ko je zavetišče zažarelo v dokončni novi, moderni podobi, pa so zaposleni še posebej ponosni. Veseli so, da je zaživelo kot središče, ki po njihovih besedah povezuje in zbližuje vse, ki so pripravljeni prispevati k lepši prihodnosti hišnih živali. "Letošnje poletje smo gostili tudi že prve počitnikarje," so navdušeno izpostavili in pojasnili, da je do zadnjega koraka – zaključka novogradnje – vodilo dva milijona prevoženih kilometrov, 35.000 živalskih zgodb, šest let načrtovanja in tri leta gradnje.

Sicer je letos preveč mačk svoj mednarodni dan preživelo v zavetišču, a so ga tokrat praznovale nekoliko drugače."Nič več stiskanja v gneči, veliko več je dnevne svetlobe, zračnih prostorov in hkrati ravno prav zasebnosti. Čeprav si naše razvajenke vedno zaslužijo skrb in pozornost, pa jih zdaj lahko še bolj 'pocrkljamo' z igračami, plezali in poležavanjem na sončni terasi," so zadovoljni pojasnili v ljubljanskem zavetišču.