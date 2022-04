Ljubljanske mlekarne bodo kmetom za mleko plačale 5 centov več

Zaradi rasti proizvodnih stroškov tako na kmečki kot predelovalni strani Ljubljanske mlekarne že od lanskega julija vsak mesec zvišujejo odkupno ceno mleka. Na pogovorih z dobavitelji, ki so potekala v aprilu, so se udeleženci strinjali, da je odgovornost enih in drugih, da zagotovijo vzdržno poslovanje vseh členov v verigi, obenem pa potrošnikom cenovno dostopno kakovostno slovensko mleko in mlečne izdelke.

V podjetju bodo nadalje spremljali razmere na trgu in v primeru drastičnih povečanj stroškov tem sledili tudi z dvigi odkupnih cen. Ob tem poudarjajo, da je v takšnih razmerah ključno preudarno ravnanje vseh – kmetov, mlekarn in trgovcev – ter iskanje kompromisov, da bodo potrošniku še vedno lahko zagotavljali poseganje po kakovostnih in dostopnih slovenskih mlečnih izdelkih.

Zaradi drastičnega povečevanja stroškov na kmetijskih gospodarstvih so tako Ljubljanske mlekarne vnovič zvišale odkupno ceno mleka. V mesecu aprilu se bo tako povišala za 2,5 centa, v mesecu maju pa za dodatna 2,5 centa. Skupaj to pomeni dvig cene za 5 centov do konca maja, kar je bila tudi zahteva kmetov. Za Ljubljanske mlekarne bo to pomenilo kar 35-odstotno povišanje odkupne cene surovega mleka glede na maj 2021.

