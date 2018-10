Ljubljanske mlekarne podpisale zavezo o odkupu petih milijonov litrov slovenskega ekološkega mleka na leto

»Prireja mleka je ena pomembnejših kmetijskih panog v Sloveniji. Na področju pridelave ekološkega mleka imamo še velike rezerve, saj povpraševanje raste. Veliko mleka z ekoloških kmetij se še vedno oddaja kot konvencionalno pridelanega. Zato se mi zdijo pobude o vertikalnem povezovanju na področju ekološkega kmetijstva zelo pomembne. Po eni strani zagotavljajo dolgoročnejši odkup in stabilnejše poslovanje za kmete, na drugi strani pa kakovostno in zagotovljeno surovino lokalnega izvora za živilskopredelovalne obrate. Ministrstvo bo tudi naprej spodbujalo ekološko pridelavo in predelavo mleka v okviru prihodnje kmetijske politike po letu 2020,«je dejala Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano .

V Ljubljanskih mlekarnah so se zato odločili, da se kot prvo podjetje v mlekarski industriji javno zavežejo k letnemu odkupu slovenskega ekološkega mleka in z dejanjem opozorijo na izjemen pomen ekološke pridelave mleka. V želji, da bi njihovemu zgledu sledila tudi druga podjetja v prehrambni industriji, so to storili s podpisom zaveze S posluhom za jutri : »K povečanemu odkupu ekološkega mleka smo se zavezali, da bi spodbudili kmetovalce in vse, ki lahko vplivajo na izboljšanje pogojev za prehod na ekološko pridelavo mleka. To je naša želja, saj potrošniki iščejo slovenske ekološke mlečne izdelke, ki pa jih brez zadostnih količin domačih surovin ne moremo zagotavljati. Po drugi strani je to tudi naša dolžnost. Kot največja slovenska mlekarna želimo podpreti prirejo, ki ima posluh za okolje in ljudi. Prepričan sem, da bi med uvoženim in slovenskim ekološkim jogurtom oziroma mlekom na trgovski polici vsi raje izbrali domačega,« je ob podpisu zaveze povedal Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn.

Ekološko kmetijstvo pomembno vpliva na trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri, zmanjšuje negativne vplive na okolje ter zagotavlja trajnostno ohranjanje zdravja, neobremenjenosti površin, ekosistemov in ljudi, ki uživajo tako pridelano hrano. Sistem ekološkega kmetovanja je oblikovan tako, da temelji na rednem izvajanju nadzora nad pridelavo in predelavo pridelkov, s čimer se zagotavlja visoka raven kakovosti ekoloških pridelkov in izdelkov. »V Zvezi društev ekoloških kmetov Slovenije pozdravljamo odločitev Ljubljanskih mlekarn, ki se bo odražala v precejšnjem povečanju povpraševanja po slovenskem ekološkem mleku. Člane bomo spodbujali k večji prireji, da bomo lahko otipljivo prispevali k zviševanju samooskrbe z ekološkim mlekom,« je pojasnila Marija Marinček, predsednica Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije in sopodpisnica zaveze S posluhom za jutri .

Ekološko kmetijstvo je najbolj učinkovit agrarni ukrep za zaviranje podnebnih sprememb in zmanjševanje ogljičnega odtisa, katerih grožnje so pred kratkim predstavili strokovnjaki Združenih narodov. Pretežno hribovski in gorati svet v Sloveniji je izredno primeren za ekološko prirejo mleka, zato v dejavnosti prednosti vidi tudi koroški ekološki kmetovalec Gašper Dajčman, ki se je v postopek certificiranja ekološkega kmetovanja vključil leta 2016. »Za prehod na ekološko kmetovanje sem se odločil, ker je to naravi najbolj prijazen način kmetovanja, najmanj obremenjuje okolje, hkrati pa predpostavlja udobje živali na kmetiji in pridelavo najbolj kakovostne krme. Le tako so živali zdrave, mleko pa kakovostno. V Sloveniji je na hribovsko-gorskem območju veliko kmetov, ki pridelujejo mleko, vendar zaradi višjih stroškov težje konkuriramo velikim evropskim pridelovalcem. V ekološki pridelavi mleka vidim priložnosti in prepričan sem, da je bila odločitev o preusmeritvi pravilna,« je pojasnil Dajčman, ki pridela 500 litrov mleka na dan, letno pa ga Ljubljanskim mlekarnam proda 150.000 litrov.

———————————————————————————————————————————————

Več informacij:

mag. Renata Lovrak,

Vodja korporativnega komuniciranja

T: +38615881799; M: +38641343434;

E: Renata.Lovrak@l-m.si

O Ljubljanskih mlekarnah

Ljubljanske mlekarne, ustanovljene leta 1956, so vodilna mlekarna in največji grosist z mlekom in mlečnimi izdelki v Sloveniji. Med vsemi mlekarnami v Sloveniji odkupijo največ domačega mleka, pri čemer sodelujejo z več kot 2100 slovenskimi kmetijami. Ljubljanske mlekarne so v letu 2017 od 64 slovenskih kmetijskih zadrug in dobaviteljev mleka odkupile prek 210 milijonov litrov domačega mleka, kar pomeni 11-odstotno povečanje odkupa v primerjavi z letom poprej. V letu 2016 je bila rast prek 5-odstotna, povečanje odkupa pa mlekarna načrtuje tudi letos. Več o Ljubljanskih mlekarnah: www.l-m.si

S posluhom za jutri

Ljubljanske mlekarne se kot največja slovenska mlekarna zelo dobro zavedajo odgovornosti do okolja, skupnosti, v katerih delujejo, porabnikov njihovih izdelkov in soustvarjalcev njihovega uspeha, sodelavcev. Svoje delovanje zato usmerjajo v trajnostno naravnano, gospodarno, prijazno do družbe in okolja, in takšno, ki obenem vodi k dolgoročnemu uspehu podjetja. Svoja prizadevanja so združili pod blagovno znamko družbene odgovornosti S posluhom za jutri. Več o tem: www.l-m.si/s-posluhom-za-jutri

Naročnik oglasa je Ljubljanske mlekarne, d.o.o.