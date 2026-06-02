Ljubljanske mlekarne praznujejo 70 let in napovedujejo nov trajnostni projekt

Ob častitljivi obletnici so v ospredje postavili osrednje sporočilo Mlečno je srečno, ki poudarja dolgoletno povezanost mlečnih izdelkov z občutki domačnosti in vsakdanjih trenutkov, ki ustvarjajo srečo. Po raziskavi Valicon o ugledu podjetij so Ljubljanske mlekarne lani postale tretje najbolj ugledno slovensko podjetje in hkrati najbolj ugledno živilsko podjetje v Sloveniji. Ta uspeh so potrdili tudi z nagrado Odlično živilsko podjetje, ki jo podeljujeta Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije in časnik Finance.

Ljubljanske mlekarne so s 630 zaposlenimi največji slovenski odkupovalec mleka in s tem predstavljajo ključnega partnerja kmetom v Sloveniji. Prav domača surovina ostaja temelj njihove proizvodnje, ki pod prepoznavnimi blagovnimi znamkami kot so Alpsko mleko, Mu in Planica, izdeluje skoraj vse kategorije mlečnih izdelkov. Pomemben del poslovanja pa predstavlja tudi izvoz. Kar polovico proizvodnih količin izvažajo v petdeset držav po celem svetu. Izvoz poteka v okviru skupine Lactalis, katere člani so od leta 2013, pri tem pa izstopata predvsem skyr in jogurt grškega tipa. "V povprečju letno investiramo okoli 7 milijonov evrov v proizvodnjo. Pred kratkim smo zagnali novo proizvodno linijo za kartonske lončke, v katero smo investirali 3 milijone evrov, v prihodnjem letu pa načrtujemo še vsaj 5 milijonov evrov investicij za širitev proizvodnje jogurta," je napovedala direktorica Maja Zdeličan. Ob jubileju jim je čestitala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ki je izpostavila pomembno vlogo Ljubljanskih mlekarn pri samooskrbi z mlekom in zagotavljanju lokalne hrane iz domačega okolja. Poudarila je tudi pomen ženskega vodenja podjetja, saj to predstavlja pomembno sporočilo o enakih možnostih ter spodbuja vključujoče vodenje.

Ljubljanske mlekarne so s posebnim častnim priznanjem počastile najdlje zaposleno sodelavko Marjetko Križmančič, ki že 44 let soustvarja zgodbo podjetja in s svojo predanostjo predstavlja enega ključnih stebrov njegovega razvoja.

Družbeno odgovoren projekt biotske raznovrstnosti