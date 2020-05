Ljubljanske ulice bodo znova zavzeli protestniki na kolesih

Tudi na današnji petkov večer bodo po napovedih središče Ljubljane zavzeli protivladni protestniki. Protesti "z balkonov na kolesa" potekajo že več tednov zapored, udeleženci pa nasprotujejo nekaterim potezam in ukrepom, ki jih je sprejela vlada v času epidemije. V Sloveniji zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa sicer še vedno velja odlok o prepovedi zbiranja na javnih površinah.

Protest z balkonov na kolesa tako napoveduje t. i. Anarhistična pobuda Ljubljana, protest Slovenija, prebudi se pa t. i. Vseslovenska vstaja naroda. Naklonjene pa so jim še nekatere druge ustanove. Tako v Inštitutu 8. marec med drugim opozarjajo, da so ukrepi vlade v času krize"poglobili socialno stisko in utrditi obstoječa razmerja moči". Država je po njihovem mnenju pustila na cedilu starostnike, ki so umrli v domovih za starejše. Vlada prav tako ignorira stroko in si politično podreja vojsko in policijo. Opozarjajo na očitne razlike med pripravami na maturo zaradi socialnih razlik med učenci v času pandemije, pa na onemogočanje dela okoljevarstvenih organizacij, izražajo podporo svobodi medijev. Afero z maskami pa označujejo za nesprejemljivo krajo davkoplačevalskega denarja. Članice in člani Gibanja za družbeno odgovornost pa so med drugim zapisali, da je pandemija sprva tudi v Sloveniji povezala ljudi v odgovornosti in strahu za zdravje in preživetje."Žal je v nadaljevanju pri vladajoči politiki prevladala sla po oblasti ter nepomirljiv ideološki instinkt," so navedli.

Pred DZ se že zbirajo protestniki. FOTO: Miro Majcen

Na Trgu republike znova zaščitne ograje Policija je sicer tudi tokrat na območju Trga republike postavila zaščitne ograje. Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so se tako, podobno kot minuli teden, odločili zaradi zagotavljanja varnosti. Opravljali bodo naloge za varovanje DZ, vzdrževali javni red in mir ter nadzorovali upoštevanje odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Na družbenih omrežjih pa so se medtem pojavile tudi fotografije vojaških vozil pred poslopjem DZ. Na ministrstvu za obrambo so pojasnili, da je vojska policiji zgolj pomagala pri prevozu ograj. Je pa premike vojaških vozil pred DZ po srečanju s hrvaškim kolegom Zoranom Milanovićem na Ptuju komentiral tudi predsednik republike Borut Pahor. Kot je dejal, podrobnosti ne pozna, meni pa, da se je treba v teh kočljivih časih izogibati vsem ravnanjem, ki poglabljajo nezaupanje."Razlogov za to odločitev ne poznam in tudi niso v moji pristojnosti. Ljudje imajo pravico, da izražajo nezadovoljstvo, da protestirajo. Oblast, ki ima politično moč, mora biti skrajno previdna pri tem, da komentira ali omejuje to pravico do svobodnega zbiranja in protestiranja," je dejal. Pri soočanju z epidemijo covida-19 sta vlada in DZ po njegovih ocenah odlično opravila svoje delo. "Rad bi izrazil upanje, da se sodelovanje, ki smo mu bili priča zlasti v prvem delu te epidemije, in ukrepanje zdaj ne bi končala," je dejal in pozval tako vlado kot opozicijo, naj sodelujeta še naprej.

Protestniki so prišli 'oboroženi' tudi s slovenskimi zastavami. FOTO: Miro Majcen