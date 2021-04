Ljubljanske ulice je preplavilo 10.000 protestnikov, policija ugotovila 46 kršitev

Po podatkih Policije se je na protestnem shodu "nove osvobodilne fronte – združene fronte" v centru Ljubljane zbralo okoli 10.000 protestnikov. Ti so vladi Janeza Janše očitali napade na svobodo medijev, politično kadrovanje, korupcijo in vlado pozvali k odstopu. Policija je ugotovila le nekaj kršitev, v večini primerov je šlo za kršitev Zakona o nalezljivih boleznih.

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so policisti včeraj na območju centra Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda, na katerem se je na Prešernovem trgu po 17. uri zbralo okoli 10.000 protestnikov. Ti so nato odšli po ulicah mesta pred poslopje vlade, nato pa se je shod okoli 19.30 ure zaključil na trgu republike.

Policija je sporočila, da so njihove možje opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Pri varovanju shoda so policisti ugotovili 46 kršitev Zakona o nalezljivih boleznih. Od tega so izrekli 33 opozoril, ostali prekrškovni postopki še potekajo. Poleg tega so ugotovili eno kršitev javnega reda in miru in eno kršitev cestnoprometnih predpisov. Z zbiranje obvestil glede dogodka policisti še nadaljujejo in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo.

Tisoči protesntikov so tako včeraj vladi Janeza Janšeočitali napade na svobodo medijev, politično kadrovanje, korupcijo, podrejanje Policije, tožilstva in NPU ter predvsem širjenje sovraštva. Shod je sovpadal z dnevom upora proti okupatorju. Zadonela je glasba ob glasnih žvižgih in vzklikih "smrt fašizmu, svoboda narodu" in primerjavah janšizma s fašizmom ter današnjih časov s časi nastanka Osvobodilne fronte.

Na shodu je prisotne nagovorila hči Josipa Vidmarja, enega od ustanovnih članov OFŽiva Vidmar: "Leta 1941 so vedeli, da se morajo odločiti za fašizem ali proti njemu." Ko je človek potisnjen v kot, išče svoj izhod, "ali se bo podredil ali se bo uprl". To se je po njenih besedah zgodilo pred 80 leti, tudi danes pa nam"ne preostane drugega, kot da se podredimo ali upremo".