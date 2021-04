Ljubljanske ulice zavzeli protestniki, zahtevajo odstop Janševe vlade

Na Prešernovem trgu je ob 17. uri zadonela glasba, začeli so se zbirati protestniki t. i. nove združene fronte, ki vključuje del civilne družbe, aktiviste in t. i. petkove kolesarje. Vladi Janeza Janšeočitajo napade na svobodo medijev, politično kadrovanje, podrejanje Policije, tožilstva in NPU ter širjenje sovraštva.

Z vzkliki "smrt fašizmu, svoboda narodu" in napisi "janšizem = fašizem" se je tako začel začel protivladni protest. Hči Josipa Vidmarja, Živa Vidmar, je v svojem nagovoru poudarila vzporednice s časom pred osmimi desetletji, ko je nastajala Osvobodilna fronta."Leta 1941 so vedeli, da se morajo odločiti za fašizem ali proti njemu," je dejala. Ko je človek potisnjen v kot, išče svoj izhod, "ali se bo podredil ali se bo uprl". To se je po njenih besedah zgodilo pred 80 leti, tudi danes pa nam"ne preostane drugega, kot da se podredimo ali upremo".

"27. april 2021. Zebe. Zebe v telo in v dušo. Vladajo nam mrzli ljudje. Ko bi bili drugačni, bi čutili z nami. Lažejo nam in svetu. Pravijo, da rešujejo življenja. Reševanje življenj je za to vlado zgolj stranski učinek bogatenja," pa je množico nagovoril Dragan Petrovec, profesor na pravni fakulteti.

Množica protestnikov, ki je popolnoma zapolnila Prešernov trg in okoliške ulice, se je nato odpravila na Trg republike.