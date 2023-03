Ljubljanski BTC preplavili eksotični avtomobili

Na dogodku "Dobrodelni rooftop meet!", ki se odvija na strehi parkirne hiše Citypark, so se zbrala eksotična vozila iz celotne Slovenije. Obiskovalci so si lahko ogledali zanimive znamke vozil, kot sta Lotus in Porsche, ter druge redke in eksotične avtomobile. Več kot 300 atraktivnih vozil je tako tekmovalo za naj vozilo dneva, obiskovalci pa so se lahko preizkusili na slovenskem simulatorju vožnje.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right Na strehi parkirne hiše Citypark se je zbrala velika množica ljudi, ki si je prišla ogledati več kot 300 atraktivnih vozil. Citypark je dogodek organiziral v sodeovanju z ekipo Car Scene Slovenia ter Ljubitelji hitrosti in avtomobilov. icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right Dogodek, ki je na enem mestu združil ljubitelje jeklenih konjičkov iz vse Slovenije, pa ima tudi dobrodelno noto. Prihodki dogodka bodo namreč namenjeni dobrodelni organizaciji Palčica Pomagalčica, ki pomaga hudo bolnim otrokom in otrokom v stiski. Na dobrodelnem srečelovu so lahko tako obiskovalci z nakupom srečke otrokom pomagali do lepše prihodnosti.