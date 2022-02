Ljubljanski Citypark krasijo Prešernovi portreti

Pred nami je dan kulture in osmega februarja se bomo spet spomnili pesnika, ki je slovenščini dal veljavo, v njegov spomin pa imamo državni praznik. France Prešeren je tako velik pesnik, da že zdavnaj ne pripada le poetom in jezikoslovcem – za svojega so ga vzeli vsi Slovenci. V Ljubljani je osvojil celo nakupovalno središče. Ljubljanski Citypark bodo do srede krasili Prešernovi portreti, ki obiskovalcem pripovedujejo zanimivo zgodbo: da je živel pesnik, ki ga vsi poznamo, a če bi danes prišel med nas, ga morda nihče ne bi prepoznal.