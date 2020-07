Ljubljanski del Desusa predsednici Aleksandri Pivec izrekel nezaupnico

Kot so v pokrajinski organizaciji DeSUS Ljubljana navedli v današnjem sporočilu za javnost, so sprejete odločitve o nezaupnici predsednici stranke Aleksandre Pivec posledica aktualnih razmer in stanja v pokrajinski organizaciji DeSUS Ljubljana in stranki DeSUS na državnem nivoju. Pojasnili so, da je bilo na seji prisotno vodstvo stranke, torej predsednica, trije podpredsedniki in generalni sekretar.

S sklepi in pobudo izražajo nezadovoljstvo med člani in članicami pokrajine in 27 občinskih odborov nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke s strani predsednice stranke in generalnega sekretarja Damjana Stanonika, so navedli.