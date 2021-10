Ljubljanski in mariborski mestni avtobusi za upokojence odslej brezplačni

Vsem upokojencem, starejšim od 65 let, invalidom in imetnikom evropske kartice ugodnosti za invalide in vojne veterane, ki že imajo kartico IJPP (rdeča kartica) in vozovnico za območje Slovenije, se bo nova vozovnica za mestni promet avtomatsko zapisala na kartico ob prvi vožnji z medkrajevnim prevozom ali mestnim prevozom potnikov, so pojasnili na ministrstvu.

Za zanesljiv zapis potnike prosijo, da držijo kartico na terminalu od tri do pet sekund. Omenjeni upravičenci, ki še niso uveljavljali pravice do vozovnice za območje Slovenije, pa lahko vlogo za brezplačno vozovnico oddajo na enem od prodajnim mest.