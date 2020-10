Ljubljanski kmetje izgubili na ustavnem sodišču

Ustavno sodišče navaja, da so pritožniki z ustavno pritožbo izpodbijali sklep Mestne občine Ljubljana (MOL) o ugotovitvi nujne potrebnosti in izkazani javni koristi gradnje povezovalnega kanala C0 ter z njo povezano uporabo delovnega pasu zaradi ureditve gradbišča in transportne poti na nepremičninah v zasebni lasti. Čeprav so namreč lastniki zemljišč, naj MOL z njimi ne bi sklenila pravnega posla za pridobitev služnosti ali pravice do začasne uporabe njihovih zemljišč, niti naj teh zemljišč ne bi razlastila.

Pritožniki so zoper isti sklep vložili tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti. Predlagali so, naj ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega sklepa.

Sodišče je v odločitvi spomnilo, da se ustavna pritožba lahko vloži zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt, s katerim je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil odločil o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe.