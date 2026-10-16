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Slovenija

Vikend cestnih zapor: preverite trase maratonov

Ljubljana, 16. 10. 2026 09.20 pred 1 uro 4 min branja 7

Avtor:
N.L.
Trasa ljubljanskega maratona

Prihajajoči vikend bodo ljubljanske ulice znova zavzeli tekači. Najdaljši preizkušnji na 42 in 21 kilometrov se bosta tradicionalno začeli v nedeljo ob 9. uri, medtem ko so organizatorji tek na 10 kilometrov za razliko od preteklih let prestavili na soboto, start bo ob 16.30. Pred tem bodo v soboto tekli še učenci in dijaki. Oba dneva bo v Ljubljani spremenjen prometni režim z zaporami cest, zaprti bodo tudi priključki s severne obvoznice. Na maraton se je letos sicer prijavilo več kot 22.500 tekačev.

Popolne zapore

Na območju ljubljanskega mestnega središča bo popolna zapora:

Kongresnega trga od četrtka, 15. oktobra od 8. ure, do nedelje, 18. oktobra 2026, do 24. ure

Trga republike od srede, 14. oktobra od 8. ure, do nedelje, 18. oktobra 2026, do 24. ure

Šubičeve ulice: vozni pas ob Trgu republike, v sredo, 14. oktobra od 6.00 do 17.00

Šubičeve ulice (od Prešernove ulice do Slovenske ceste), od sobote, 17. oktobra od 5.00 do nedelje, 18. oktobra 2026, do 24. ure, z izjemo dovoza v GH Šubičeva pod Trgom republike

Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste - z izjemo dovoza v GH Kongresni trg), od petka, 16. oktobra 2026 od 10.00 do nedelje, 18. oktobra, do 22. ure

Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste), v soboto, 17. 10. od 8.00 do nedelje, 18. oktobra 2026, do 20. ure

Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste), v nedeljo, 18. oktobra, od 5.00 do 16. ure.

Sobota, 17. oktober

Otroški tek in tek osnovnošolcev

9:30 Vita otroški teki na 200 m: Slovenska cesta (Konzorcij), Kongresni trg.

10:50 Šolski teki (inkluzivni tek in teki osnovnošolcev (1. in 2. razred) na 500 m: Slovenska cesta (pri Figovcu), Slovenska cesta, Kongresni trg

11:40 Tek osnovnošolcev (3.–5. razred) na 1.000 m: Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg.

12:30 Tek osnovnošolcev (6.–9. razred) na 1.500 m: Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg.

14:00 Tek srednješolcev na 2.800 m: Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg.

10 kilometrov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Start teka na 10 kilometrov bo ob 16.30. Zapore so predvidene do 19.30.

Zaprte bodo: Slovenska cesta (pri Figovcu), Dunajska cesta, Linhartova cesta, rondo Žale, Štajerska cesta, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Bevkova cesta, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta. Cilj je na Kongresnem trgu.

Nedelja, 18. oktober

Start teka HEINEKEN 0.0 maraton in polmaratona GENERALI ZAME bo v nedeljo ob 9.00.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nedeljo od 8.45 do 14. ure bo popolna zapora izvoza iz rondoja Tomačevo na Štajersko cesto.

Za promet bodo zaprti naslednji priključki s severne obvoznice oz. avtoceste:

BEŽIGRAD (Dunajska cesta) iz obeh smeri,

izvoz DRAVLJE - ŠIŠKA (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.

izvoz Center in ŠRC Stožice iz križišča Tomačevo.

Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste: Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter ulica Majorja Lavriča (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo.

Zaradi možnosti dostopov do objektov se ulica Pod hribom pri uvozu z Vodnikove ceste začasno uredi v dvosmerni promet.

Statistika. Na 30. ljubljanskem maratonu bo teklo več kot 22.500 tekačev. Na najdaljšo preiskušnjo se bo podalo 1185 žensk in 3725 moških. Na polmaratonu bo teklo 4558 žensk in 5865 moških. Na desetkilometrsko traso pa se bo podalo dobrih 7100 tekačev, od tega 3886 žensk in 3290 moških.

21 kilometrov

Za traso polmaratona bodo ceste zaprte od 9.00 do 14.15.

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta. Cilj: Kongresni trg.

42 kilometrov

Za traso maratona, od 9.00 do 16.00

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva cesta, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradeckega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Pokopališka ulica, Kavčičeva ulica, Središka ulica, Savska cesta, Štajerska cesta 1. rondo, 2. rondo, 3. rondo, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Bleiweisova cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta. Cilj: Kongresni trg.

Sobota, 17. oktober

- med 9.30 in 10.30 (po letnicah rojstva) Vita otroški tek na 200 metrov.

- med 11.05 in 13.40 starti promocijskega teka za učence in učenke (po razredih).

- ob 14.00 šolski tek za dijake in dijakinje srednjih šol na 2800 metrov (dijaki letnik 2010 in mlajši ter dijaki letnik 2008 in 2009).

- 14.30 dijakinje letnik 2010 in mlajše ter dijakinje letnik 2008 in 2009.

- 16.30 Garmin tek 10 km.

- po 17.20 razglasitev rezultatov.

Nedelja, 18. oktober

- 9.00 start HEINEKEN 0.0 maraton in start polmaratona GENERALI ZAME.

- po 10.30 razglasitev rezultatov polmaratona.

- po 11.30 razglasitev rezultatov maratona.

Dogajanje bomo v soboto med 16.20 in 17.40 ter v nedeljo med 8.45 in 11.50 prenašali na POP TV. Oba dneva pa boste lahko vse spremljali na VOYO in 24ur.com.

Poglavja:
Na vrh CENTER SOBOTA Šolarji 10 km NEDELJA 21 km 42 km
Časovnica zapor cest in prehodov tras (42 km)
Časovnica zapor cest in prehodov tras (21 km)
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ljubljanski maraton zapore cest časovnica 42 km 21 km 10 km

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24ur.com Traso maratona naj si ogledajo tudi vozniki
24ur.com Vikend zapore v Ljubljani: zaprta tudi priključka z obvoznice
24ur.com Do nedelje zaradi maratona Franja na več odsekih popolne zapore cest
24ur.com Ljubljanski maraton: Strpno v prometu, navijajmo za tekače
24ur.com 42. kolesarski maraton: Barjanka z rekordnim številom udeležencev
24ur.com Prenos maratona na POP TV, VOYO in 24ur.com
24ur.com Ljubljanski maraton se bliža: kako se v 20 dneh pripraviti na tek?
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KOMENTARJI7

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Raul
16. 10. 2026 10.33
Žabarji cela ljubljana zaprta,jankovič pa %pobira🤣🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
utrillo
16. 10. 2026 10.30
Malo za zabavo, malo zares. Kaj pa izpusti CO2? Približen izračun pokaže, da bodo tile tekači v dveh dneh izpustili v zrak 40 ton CO2 (osnova cca 80 gramov na kilometer teka).
Odgovori
-1
1 2
FETS LUCK
16. 10. 2026 10.29
A se tega ne bi dalo premaknit nekam ven iz centra?
Odgovori
-1
1 2
?iro123
16. 10. 2026 10.28
Žabice, a bote lahk kam šle za vikend, kva kva.
Odgovori
-2
0 2
Angelina145
16. 10. 2026 10.19
Kr neki res.
Odgovori
-1
1 2
pepe2
16. 10. 2026 09.59
Ali so mediji že kaj ugotovili, ali je Ličina dejansko bil v volilnem odboru preteklega referenduma? Cela Slovenija čaka, ali je šokantna novica resnična.
Odgovori
+1
3 2
Diego14
16. 10. 2026 09.45
To je ratalo samo še modna pista....katera ima najboljše Hokice, hlačke ali slušalke, pa seveda full selfijev za všečke...
Odgovori
+3
6 3
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