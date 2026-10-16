Vikend cestnih zapor: preverite trase maratonov

Popolne zapore

Na območju ljubljanskega mestnega središča bo popolna zapora: Kongresnega trga od četrtka, 15. oktobra od 8. ure, do nedelje, 18. oktobra 2026, do 24. ure Trga republike od srede, 14. oktobra od 8. ure, do nedelje, 18. oktobra 2026, do 24. ure Šubičeve ulice: vozni pas ob Trgu republike, v sredo, 14. oktobra od 6.00 do 17.00 Šubičeve ulice (od Prešernove ulice do Slovenske ceste), od sobote, 17. oktobra od 5.00 do nedelje, 18. oktobra 2026, do 24. ure, z izjemo dovoza v GH Šubičeva pod Trgom republike Slovenske ceste (od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste - z izjemo dovoza v GH Kongresni trg), od petka, 16. oktobra 2026 od 10.00 do nedelje, 18. oktobra, do 22. ure Slovenske ceste (od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste), v soboto, 17. 10. od 8.00 do nedelje, 18. oktobra 2026, do 20. ure Aškerčeve ceste (od Slovenske ceste do Groharjeve ceste), v nedeljo, 18. oktobra, od 5.00 do 16. ure.

Sobota, 17. oktober

Otroški tek in tek osnovnošolcev

9:30 Vita otroški teki na 200 m: Slovenska cesta (Konzorcij), Kongresni trg. 10:50 Šolski teki (inkluzivni tek in teki osnovnošolcev (1. in 2. razred) na 500 m: Slovenska cesta (pri Figovcu), Slovenska cesta, Kongresni trg 11:40 Tek osnovnošolcev (3.–5. razred) na 1.000 m: Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg. 12:30 Tek osnovnošolcev (6.–9. razred) na 1.500 m: Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg. 14:00 Tek srednješolcev na 2.800 m: Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Dvorakova ulica, Vošnjakova ulica, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Beethovnova ulica, Šubičeva ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg.

10 kilometrov

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Start teka na 10 kilometrov bo ob 16.30. Zapore so predvidene do 19.30. Zaprte bodo: Slovenska cesta (pri Figovcu), Dunajska cesta, Linhartova cesta, rondo Žale, Štajerska cesta, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Bevkova cesta, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Parmova ulica, Bežigrad, Dunajska cesta, Slovenska cesta. Cilj je na Kongresnem trgu.

Nedelja, 18. oktober

Start teka HEINEKEN 0.0 maraton in polmaratona GENERALI ZAME bo v nedeljo ob 9.00.

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V nedeljo od 8.45 do 14. ure bo popolna zapora izvoza iz rondoja Tomačevo na Štajersko cesto. Za promet bodo zaprti naslednji priključki s severne obvoznice oz. avtoceste: BEŽIGRAD (Dunajska cesta) iz obeh smeri, izvoz DRAVLJE - ŠIŠKA (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez. izvoz Center in ŠRC Stožice iz križišča Tomačevo. Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste: Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter ulica Majorja Lavriča (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo. Zaradi možnosti dostopov do objektov se ulica Pod hribom pri uvozu z Vodnikove ceste začasno uredi v dvosmerni promet.

Statistika. Na 30. ljubljanskem maratonu bo teklo več kot 22.500 tekačev. Na najdaljšo preiskušnjo se bo podalo 1185 žensk in 3725 moških. Na polmaratonu bo teklo 4558 žensk in 5865 moških. Na desetkilometrsko traso pa se bo podalo dobrih 7100 tekačev, od tega 3886 žensk in 3290 moških.

21 kilometrov

Za traso polmaratona bodo ceste zaprte od 9.00 do 14.15. Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta. Cilj: Kongresni trg.

42 kilometrov

Za traso maratona, od 9.00 do 16.00 Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva cesta, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradeckega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Pokopališka ulica, Kavčičeva ulica, Središka ulica, Savska cesta, Štajerska cesta 1. rondo, 2. rondo, 3. rondo, Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Slovenska cesta, Gosposvetska cesta, Bleiweisova cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta. Cilj: Kongresni trg.