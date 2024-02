Ljubljanski 'megavrtec': Sviz opozarja na pritiske 'pretendentke' za ravnateljico

Sviz je v ponedeljek med zaposlenimi v ljubljanskih javnih vrtcih začel zbiranje podpisov pod peticijo 'Za ohranitev kakovostnih samostojnih javnih vrtcev v Ljubljani!', s katero želijo preprečiti združitev zdajšnjih 23 samostojnih javnih vrtcev na območju Mestne občine Ljubljana (Mol). Mol namreč namerava vrtce združiti v "megavrtec", ki bi imel več kot 2600 zaposlenih in več kot 13.000 vključenih otrok.

Štrukelj je na današnji novinarski konferenci opozoril, da so v sindikatu dobili namige, da je ravnateljica vrtca Galjevica Barbara Novinec, ki naj bi po združitvi vrtcev zasedla položaj direktorice "megavrtca", omejevala in ovirala podpisovanje njihove peticije. Novinčeva naj bi zaposlenim v vrtcu Galjevica za podpis peticije določila le en dan in specifičen prostor, kjer lahko podpišejo peticijo, in s tem kršila 76. člen Ustave RS, ki pravi, da je delovanje sindikata avtonomno.

Zaposlenim, ki niso člani sindikata, naj bi po Štrukljevih besedah celo prepovedala podpisovanje peticije in s tem kršila 45. člen ustave, ki vsakemu državljanu in državljanki omogoča, da lahko podpiše peticijo. "Ravnateljica je z ukazom, da lahko peticijo podpisujejo zgolj člani sindikata, posegla v ustavno pravico," je poudaril Štrukelj in opozoril, da gre pri tovrstnem dejanju za ilustracijo bodočega avoritarnega delovanja 'megavrtca'.

Štrukelj se je danes na temo združevanja vrtcev sestal z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem in ga soočil z delovanjem ravnateljice vrtca Galjevica, kar naj bi Janković poskušal aktivno rešiti. Podrobnosti o sestanku ni razkril, je pa poudaril, da se "župan stalno upravičeno hvali s kakovostjo ljubljanskih javnih vrtcev, potem se pa kar naenkrat odloči spremeniti stvari na slabše". Glavni tajnik Sviza je Jankovića na sestanku pozval, naj Mol načrt o megavrtcu na pogorišču 23 avtonomnih vrtcev opusti.

"Nekaj optimizma je mogoče vlilo, da mi je župan namignil, da je polje o tem, da bi vrtci ohranili svojo samostojnost in avtonomijo, kljub vsemu še odprto in da bi se dalo razpravo prenesti na sicer legitimno diskusijo o tem, kako samostojne vrtce organizirati tako, da bi delovali racionalno, torej da bi imeli neko poslovanje, finančni servis, ki bi bil učinkovitejši, kot je zdaj," je izpostavil Štrukelj.

V ljubljanskih vrtcih je od približno 2600 zaposlenih po Štrukljevih navedbah 1400 članic in članov sindikata.

Svizovo peticijo so v torek podprli tudi v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije in izrazili polno podporo sindikatu Sviz v boju za ohranitev kakovostnih, samostojnih, javnih vrtcev v Ljubljani, poskus ustanovitve "megavrtca" pa spremljajo z neodobravanjem.