Slovenija

Ljubljanski mestni svet izglasoval 'prepoved trubačev'

Ljubljana, 15. 12. 2025 17.24 pred 1 uro 2 min branja 137

Avtor:
D.L. STA
Srbski 'trubači'

Ljubljanski mestni svet je sprejel prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti v Ljubljani. Sklep je podal ljubljanski župan Zoran Janković in pojasnil, da začne veljati z dnem sprejema, veljal pa bo do konca decembra.

"Zdaj bomo imeli glasovanje, da se prepovejo trubači, da bo jasno," je dejal Janković.
"Zdaj bomo imeli glasovanje, da se prepovejo trubači, da bo jasno," je dejal Janković.
FOTO: Shutterstock

Sklep je ljubljanski župan Zoran Janković predlagal po ustnem vprašanju mestne svetnice SDS Maruše Babnik, ki je opozorila, da v Ljubljani zaman čakajo na adventni venec. Medtem ko druga evropska mesta ponosno razglašajo advent, postavljajo jaslice in poudarjajo kulturno dediščino, se Ljubljana svoje kulture sramuje, meni Babnikova.

"Mestna občina Ljubljana v prazničnem času dopušča, da se favorizira balkansko glasbo, 'trubače', ki z Ljubljano, slovensko kulturno identiteto in božično tradicijo nimajo nobene zveze," je povedala.

Namestnica direktorice Turizma Ljubljana Ana Lampič je odgovorila, da program v Ljubljani vključuje številne vsebine, ki izhajajo iz slovenskega izročila, kot so Miklavžev sprevod, jaslice in tradicionalni božični koncert. "Obiskovalci Ljubljano doživljajo kot odprto, živahno in kulturno bogato evropsko prestolnico. Ulični glasbeniki, med katere sodijo tudi trubači, niso del uradnega decembrskega programa," je poudarila.

Janković je nato predlagal sklep o prepovedi spontanih uličnih nastopov in takoj začel glasovanje, kar je povzročilo nekaj zmede med svetniki. "Zdaj bomo imeli glasovanje, da se prepovejo trubači, da bo jasno," je povedal. Glasovanje so nato na zahtevo svetnikov ponovili, 25 jih je bilo za, šest pa proti.

"To ne pomeni, da bodo lahko na enem koncu dve uri in potem na drugem. Zdaj ne smejo več nastopati," je povedal Janković. Dodal je, da nadzore opravlja inšpektorat, ki je nekaj glasbenikov tudi že kaznoval.

Mestni svetnik Vesne Denis Striković je nato dejal, da je glasovanje neveljavno, ker da bi lahko prepoved sprejeli le s spremembo odloka. Dodal je, da gre za nestrpnost do trubačev. Janković pa je odgovoril, da odloka o posebni rabi javnih površin ne spreminjajo, ampak da gre za sklep na podlagi odloka, kar odlok omogoča.

Ljubljana ulični glasbeniki prepoved Zoran Janković Mestni svet

KOMENTARJI137

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
plasticar
15. 12. 2025 19.02
20 let prepozno
Odgovori
0 0
Veščec
15. 12. 2025 19.00
čeprou nisem lublančan,pozdravljam to potezo mestnega sveta.če hočjo poslušat trubače,nej gredo u Gučo.še poun kufer jih bojo mel,pa to
Odgovori
+1
1 0
matko74
15. 12. 2025 18.59
V soboto, Salzburg, nobene glasbe, samo stojnice, edino ob 17.h nekaj malega cerkvenega petja v živo in to je to
Odgovori
0 0
mmickica
15. 12. 2025 18.59
Ja no kooooncno! Ce pa se komu kolca po jugo turbo itd... muziki, naj gre malo juzneje in naj se tam lepo ima! Tu pa je Slovenija in nasa kultura je nasa in ne balkanska!
Odgovori
+4
4 0
televizija2000
15. 12. 2025 18.59
Prepovejte raje onega ksenofobnega harmonikaša
Odgovori
+0
2 2
Castrum
15. 12. 2025 19.01
Zakaj? To je naša glasba?
Odgovori
0 0
čebelinko
15. 12. 2025 18.58
Pravilno, trubači ne sodijo v center glavnega mesta na božično tržnico (oz. kadarkoli). Mi je pa zanimivo zakaj ste potem naredili džamijo v Ljubljani? Pojdite v muslimansko državo in zahtevajte, da vam postavijo cerkev... vas bojo tako v rit nasuvali, da vam ne bo nič jasno.
Odgovori
+6
6 0
Pamir
15. 12. 2025 18.58
V Ljubljani so glavni janšajevi rojaki, na tekmi v Stožicah je bila slovenska reprezentanca v gosteh, kosovska pa zasluženo zmagala pred 15.000 domačimi navijači. Upajmo da bodo dvignili nataliteto v Ljubljani in Sloveniji.
Odgovori
+1
2 1
Castrum
15. 12. 2025 19.02
Ti si ta produkt...
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
15. 12. 2025 18.56
Ni problem če prednovoletno vzdušje delajo tudi trubači. Problem je v tem da preglasijo avtohtono slovensko kulturo. Slovenska kultura in tradicija morata imeti prednost in večino, sicer pa vsi dobrodošli, ki prinašate veselje v naša mesta.
Odgovori
+3
3 0
Actual Asparagus
15. 12. 2025 18.56
A je prvi april? hehe.... kaki komiki ste....
Odgovori
-1
0 1
orehek
15. 12. 2025 18.55
Srbi sovražijo Evropo in ljubijo Rusijo, samo vrag je, da vsi hočejo v Evropo in nobeden v ljubljeno Rusijo?????
Odgovori
+3
5 2
Združene države Evrope
15. 12. 2025 18.58
Točno to. Jaz nevem zakaj ne hodijo v moskvo špilat. Ali pa na fronto, da malo zašpilajo svojim mesarjem, ki jih podpirajo.
Odgovori
+1
2 1
Drr Insajder
15. 12. 2025 18.54
Bravo! Končno!
Odgovori
+8
8 0
2mt8
15. 12. 2025 18.53
Glavno da je Zoki zrihtal dosmrtno brezplačno stanovanje pravoslavnemu parohu Peranu Boškoviću - na ljubljanske oz. davkoplačevalske stroške. Srbski svet...
Odgovori
+1
2 1
Pamir
15. 12. 2025 19.02
Na Triglavu simbolu Slovenije pa spomenik Stepincu, hrvatski svet...
Odgovori
0 0
Aist 48
15. 12. 2025 18.52
In In se je kar hitro našel eden bi vse spodbijal in se pritoževal, pravilna Jankovičeva odločitev.
Odgovori
+5
5 0
Noleani
15. 12. 2025 18.52
Zanima me, ce je ta odlok zato, ker do svoj nastop napovedali 26.12 slovenski harmonikaši, kajti odlok ne prepoveduje izrecno trubačev pac pa vse spontane ulične nastope.
Odgovori
+5
7 2
Združene države Evrope
15. 12. 2025 18.55
Točno zato se gre haha lahko Slovenci takoj red naredimo v lj, če se vsaj za 1% angažiramo.
Odgovori
+1
1 0
Alex82
15. 12. 2025 18.57
Ja ti se boš angažiral😅ahahahah
Odgovori
-1
0 1
1butnskala
15. 12. 2025 18.52
kafanska seja kot vedno
Odgovori
+2
3 1
Dobruška vas -Đžema
15. 12. 2025 18.51
Če ni Mileta Kitiča ni ničesar.
Odgovori
-2
1 3
Castrum
15. 12. 2025 18.50
Trubači pašejo v Beograd, tam so super ker so del njihove tradicije, .....v Ljubljano paše Slovenska narodno zabavna glasba, ker je del Slovenske tradicije....
Odgovori
+10
10 0
Pamir
15. 12. 2025 18.54
Trubači so manjšina iz Dolenjske Prekmurja, so tudi v centru Budimpešte Prage Bratislave..
Odgovori
-3
0 3
2mt8
15. 12. 2025 18.58
Pamir, če sovražiš vse kar je slovenskega sploh ne vem kaj počneš tu. Non stop stresaš svoj gnev na Slovence...Ne vem, zakaj ne greš na jug med svoj oboževani in sploh in oh narod
Odgovori
+2
2 0
Pamir
15. 12. 2025 19.04
Hrvoje, pišem o manjšini, si pismen? Zakaj se lažeš hrvoje?
Odgovori
0 0
r h
15. 12. 2025 18.50
komu pašejo trubači naj gre v Gučo
Odgovori
+7
8 1
Orisei1
15. 12. 2025 18.49
Končno! Trubači nimajo za božič kaj iskati v centru.
Odgovori
+12
12 0
jablan
15. 12. 2025 18.49
saj nimam nič proti samo v ta čas pa res ne sodijo
Odgovori
+12
12 0
bibaleze
