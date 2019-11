Ljubljanski mestni svet prižgal zeleno luč gradnji novega zapora v Dobrunjah

Moški zapor v Dobrunjah bo zgrajen ob vzhodni ljubljanski obvoznici in Litijski cesti. Ministrstvo za pravosodje bo z novim zavodom za prestajanje zaporne kazni poskušalo rešiti prostorsko stisko zapora na Povšetovi, kjer je povprečna zasedenost med 110 in 120 odstotki.

Izgradnja novega zapora je ocenjena na okoli 68 milijonov evrov, ena od možnosti financiranja tega projekta pa je javno-zasebno partnerstvo.

Poleg omenjenega prostorskega akta so svetniki podprli sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Šport Ljubljana. Z njim so nadomestili dosedanji sklep o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli, skupaj s spremembami in dopolnitvami pa so odpravili negotovosti v zvezi z vprašanji, katere določbe so veljavne in katere ne oz. od kdaj veljajo kakšne določbe.

Prav tako bodo z novim sklepom po oceni občine odpravili negotovost glede poimenovanja in s tem tudi večkrat napačno poimenovanje zavoda.