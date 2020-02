Ljubljanski mestni svet se je Janezu Stanovniku poklonil z žalno sejo

Po Jankovićevi oceni je bil Stanovnik izjemen retorik, ki ga ni bilo mogoče preslišati. "Pa ne le zaradi njegovega odločnega in gromkega glasu, predvsem pa zaradi jasne, drzne in pogosto kritične vsebine njegovih misli," je navedel.

Po besedah Zorana Jankovića Stanovnik za seboj pušča neizbrisno sled. "S preudarnostjo, vizionarstvom in jasno postavljenimi cilji je zastavil trde temelje, na katerih je bilo mogoče zgraditi samostojno slovensko državo. Njegova zapuščina nas uči, da je v ključnih trenutkih treba ohraniti treznost in mirnost, vselej pa ostati tudi zvest samemu sebi. Njegova pokončna drža in ljubezen do lastnega naroda ostajata svetel zgled za vse prihodnje rodove," je prepričan.

Janez Stanovnik , nekdanji predsednik predsedstva Socialistične republike Slovenije in Zveze združenj borcev za vrednote NOB, je umrl v 98. letu starosti. Med vojno je bil partizan, kasneje pa je deloval na mnogih položajih, tudi v Združenih narodih. Ob osamosvajanju Slovenije je bil predsednik predsedstva in takrat se ga je prijel vzdevek oče naroda.

Stanovnik je vse življenje posvetil prizadevanjem za svobodo in suverenost slovenskega naroda ter trdno verjel, da je vojna največje zlo. Z njegovo smrtjo izgubljamo enega poslednjih pričevalcev druge svetovne vojne in povojne zgodovine slovenskega naroda, je dejal Janković.

Izpostavil je, da se je s strpnostjo, modrostjo in preudarnostjo ves čas zavzemal za miren in razumen prehod v demokracijo ter se vse do smrti boril za spoštovanje vrednot narodnoosvobodilnega boja. Prav tako si je prizadeval za spravo ter poudarjal, da so vsi ljudje enaki in da imajo vsi neodtujljivo pravico do življenja.

Stanovnik je bil po Jankovićevih besedah posebno vesel, ko je slišal, da se mlajše generacije zanimajo za zgodovino svojega naroda. Zavedal se je namreč, da morajo novi rodovi zreti predvsem v prihodnost, a hkrati verjel, da le razumevanje preteklosti zagotavlja, da se slaba stvar ne bo več ponovila.

"Naj ti bo lahka domača zemlja, ki ji danes tudi zaradi tebe s ponosom pravimo slovenska in svobodna," je v spomin Stanovniku sklenil ljubljanski župan in zagotovil, da spomin nanj ne bo nikoli zamrl.

Stanovnika bodo v četrtek z vojaškimi častmi pokopali na ljubljanskih Žalah. Žalni knjigi v njegov spomin sta odprta v ljubljanski Mestni hiši danes do 18. ure in do 17. ure v predsedniški palači. V slednji po žalna knjiga odprta še na dan pogreba od 10. do 12. ure.