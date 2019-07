Pred počitnicami dvignili cene ljubljanskih vrtcev

Ljubljanski svetniki so na zadnji seji pred poletnimi počitnicami z 22 glasovi za in 14 proti podprli predlog občine o 14-odstotnem zvišanju cen vrtcev. Več opozicijskih svetniških klubov je bilo kritičnih do predloga občine. Primernejše se jim zdi postopno zvišanje cen.

Vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je ob predstavitvi predloga občine pojasnila, da se cene vrtcev v Ljubljani niso zvišale že od leta 2008. Leta 2012 je občina sicer izvedla manjšo uskladitev za materialne stroške v višini 11 evrov, a je šlo to povečanje pretežno v breme Mestne občine Ljubljana, je dejala. Opozicijski svetniški klubi so predlagali postopno zvišanje. FOTO: POP TV Župan Zoran Janković je prav tako izpostavil, da je občina z dvigom cen čakala do zadnjega, da je imela pripravljene vse izračune, medtem ko so ostale občine cene dvigovale sproti. Mojca Škrinjar iz svetniškega kluba SDS je ocenila, da bi bilo sprotno zviševanje cen bolj smiselno tudi za Ljubljano. Enkratno povišanje cen vrtcev bo starše močno udarilo po žepih Poudarila je, da se družba ne bo strinjala s to potezo, saj bo enkratno povišanje cen izjemen udarec za žepe staršev. Predlagala je postopno povišanje v vsaj dveh, treh delih. "Niso se vse plače povečale, povečale so se samo javnim uslužbencem,"je dejala in opozorila, da se delavcem v gospodarstvu plače niso zvišale. "Vsak, ki vidi odstotek podražitve, je šokiran," se je strinjal strankarski kolega Anže Logar. Izpostavil je, da v Sloveniji govorimo o majhni rodnosti, nimamo pa vizije, kako bi pospešili naravni prirastek. Eno od perečih področij je stanovanjska problematika, druga pa odnos do otrok. "Kaj država in občine nudijo družinam, da se odločajo za otroka?" je vprašal. Nimamo vizije kako zvišati naravni prirastek. FOTO: Dreamstime Tudi svetnica Levice Urška Honzak je izpostavila visoko podražitev. Podražitev je ponazorila na tričlanski družini z dveletnim otrokom, v kateri starša zaslužita med 1300 in 1660 evrov mesečno. Ta starša za vrtec trenutno plačujeta 146 evrov mesečno, po podražitvi pa bosta skoraj 166,32 evra, je dejala. Kot je izpostavila, je to 250 evrov letno več. Za kakovostno javno predšolsko vzgojo bomo morali plačati več Svetnica stranke NSi Mojca Sojarje v razpravi pozvala k pazljivosti pri dodelitvah različnih olajšav za starše. Opozorila je da, nekateri poznajo različne obvode, med drugim prikazovanje samohranilstva, življenje na ločenih naslovih in podobno. Podražitvi medtem ni nasprotovala svetnica SABMaša Kociper. Kot je izpostavila, je vsaka podražitev, še posebej takšna, ki zadeva otroke, občutljiva, "najlažje pa je ob tem tuliti v opozicijski rog"."Tudi jaz sem opozicija, pa se ne bom pritoževala. V tej družbi se bomo morali odločiti, kaj si želimo," je dejala. Če za kakovostno javno šolstvo ne bomo pripravljeni plačati, bodo zmagale zasebne šole. FOTO: Shutterstock Po besedah Kociprove te dni v državnem zboru teče žolčna razprava o tem, ali smo za kakovostno javno šolstvo, ali za več zasebnega. Po njenem mnenju bo potrebno za kakovostno javno predšolsko vzgojo plačati nekoliko več, sicer bodo v bitki zmagale zasebne šole. Odločali tudi o predlogu prostorskega načrta za dobrunjski zapor V nadaljevanju seje so svetniki potrdili še osnutek podrobnega prostorskega načrta za območje predvidenega moškega zapora v Dobrunjah. Naročnik projekta je ministrstvo za pravosodje, ki investicijo ocenjuje na 68 milijonov evrov, med možnostmi financiranja pa se pojavlja tudi javno-zasebno partnerstvo. Asta Vrečko iz Levice je poudarila, da bi morale "take stvari"ostati na ravni javnih investicij. Janković je odvrnil, da v javno-zasebno partnerstvo pri gradnji zapora"ne verjame toliko". Na ministrstvu za pravosodje sicer pričakujejo, da bodo mestni svetniki o končnem predlogu prostorskega načrta za dobrunjski zapor odločali jeseni.