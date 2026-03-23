Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Nova ureditev parkiranja: ena dovolilnica na stanovanje

Ljubljana, 23. 03. 2026 06.53 pred 46 minutami 4 min branja 11

Avtor:
STA Ti.Š. M.S.
Štepanjsko naselje

Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli spremembe odloka, po katerih bo v stanovanjskih soseskah uvedeno plačljivo parkiranje na javnih površinah z dovolilnicami za stanovalce. Opozicijski svetniki so obravnavi nasprotovali, sploh pred za 20. maj napovedanim zborom občanov v Štepanjskem naselju, kjer je sodišče takšen režim začasno ustavilo.

Spremenjeni odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra ponoči.

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni od začetka veljavnosti, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Občina je po uvedbi prometnega režima v Štepanjskem naselju - kjer je sicer Iniciativa Štepanjsko naselje tovrstne spremembe uspela s tožbo začasno zaustaviti - ugotovila, da gre za specifična območja, ki zahtevajo posebno obravnavo.

Obravnavi predloga sprememb odloka po hitrem postopku, in to v času pred zborom občanov v Štepanjskem naselju, ki je predviden za 20. maj, so nasprotovali svetniki iz Vesne, Levice, NSi in svetniškega kluba samostojnih svetnikov, prav tako so bili proti predlaganim spremembam.

"Spet se uvajajo samo ukrepi represije, ne omogoča pa se alternativ (...) Nič se ne naredi, da bi se prometna situacija izboljšala," je dejala Urška Honzak (Levica). Jasmin Feratović (Piratska stranka) je menil, da je nespoštljivo, da predlog sploh obravnavajo. "Zakaj imamo zbor občanov v statutu občine, če ga ne spoštujemo. Gre za izigravanje volje občanov," je dejal.

Parkiranje v Štepanjsken naselju že dlje časa razburja.
FOTO: Bobo

Aleš Primc (samostojni svetniki) je bil oster, da občina nad prebivalci v Štepanjskem naselju "zganja teror". Poudaril je, da so v spremenjenem odloku določila, ki neposredno nasprotujejo tistemu, kar predlagajo stanovalci, in menil, da bi morali rešitve poiskati skupaj z njimi. Tako kot Katja Damij (Demokrati) v svetniški pobudi je pozval, naj se stanovalcem, ki so bili oglobljeni med uveljavitvijo režima in začasno odločitvijo sodišča, vrne plačane globe.

Vodja službe za lokalno samoupravo na občini Jera Krubelnik je v odgovoru Damijevi med drugim dejala, da je občina na podlagi večletnih opozarjanj občanov na nepravilno parkiranje v naselju zbrala predloge za najboljše rešitve, veliko prebivalcev pa da jih po zadržanju izvajanja režima poziva, naj z ukrepi nadaljujejo.

Dodala je, da se je ravno v delu Štepanjskega naselja izkazalo, da dodelitev parkirišč v last stanovalcem ni nujno dobra rešitev, vsekakor pa da ne rešuje problematike s pomanjkanjem parkirnih mest. Poziv k prenehanju izrekanja kazni in k vračilu glob nima zakonske podlage, prav tako ni podlage za sprejetje predlogov skupščine stanovalcev v naselju, je zatrdila.

Spremembe odloka o urejanju prometa prinašajo tudi enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini dva evra. Po novem bodo lahko vozila na prostorih za polnjenje električnih vozil stala samo za čas polnjenja. Poleg tega parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v sistemu souporabe, na parkiriščih za osebne avtomobile in v parkirnih hišah ne bo več brezplačno.

Višje globe za tiste brez urbane

Svetniki so so poleg tega danes med drugim zvišali globe za neupoštevanje pravil glede nakupa oz. validacije vozovnic v mestnem potniškem prometu s 40 na 100 evrov. Z zvišanjem globe in s prav tako danes potrjeno spremembo, da bodo lahko veljavnost vozovnic preverjali tudi kontrolorji brez uniform, naj bi izboljšali disciplino pri nakupih in potrjevanju vozovnic. Ob tem bo uvedena t. i. civilna sankcija v višini desetkratnika cene enkratne vožnje, trenutno torej 15 evrov, s plačilom katere se bo lahko kršitelj izognil globi.

Več opozicijskih svetnikov je izrazilo nasprotovanje predlaganim spremembam, med drugim ker da bi se bilo treba osredotočiti na izboljšanje kakovosti mestnega prometa, ne na kaznovanje, saj da to ne bo prispevalo k večji uporabi javnega prevoza.

Mestni svet je sprejel tudi sklep o postavitvi objektov začasne glavne avtobusne postaje, ki bo med deli na območju glavne železniške postaje in do zgraditve nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti predvidoma junija urejena na mestu sedanjega parkirišča ob Masarykovi cesti. Predvideno je, da bo objekt postavljen za tri leta.

Nova stanovanja za Gospodarskim razstaviščem

Mestni svet je sprejel tudi več prostorskih aktov, med drugim odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje Baragovega semenišča in Gospodarskega razstavišča. Tam bosta poleg obnove in dozidave zaščitenega objekta Baragovega semenišča, ki je delo Jožeta Plečnika, mogoča še širitev Gospodarskega razstavišča ter projekt slovaške družbe Corwin in češkega partnerja Hartenberg, ki za poslovno stavbo Slovenijales načrtujeta poslovno-stanovanjski kompleks.

Svetniki so poleg tega med drugim razrešili Saša Rinka z mesta direktorja Javnega stanovanjskega sklada MOL in za novo direktorico imenovali Živo Matjašič. Rink bo na položaju še do konca meseca, Matjašič bo štiriletni mandat začela 1. maja. Hkrati so svetniki dali soglasje za imenovanje Rinka za direktorja javnega zavoda Lekarna Ljubljana za petletni mandat; o imenovanju bo odločal svet javnega zavoda.

Ljubljana parkiranje mestni svet dovolilnice Štepanjsko naselje

Naj kuhinja znova postane prostor užitka

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Splash71
23. 03. 2026 21.45
Pravilno za višje kazni za neuporabo Urbane oz. plačila na busu....pol folka se šverca....to je kultura naroda.
Odgovori
+1
1 0
2fast4
23. 03. 2026 21.42
Zakaj pa ne parkirajo pred Trojani pa grejo pol peš do centra...
Odgovori
+2
2 0
gongash
23. 03. 2026 21.36
Meni se zdi fer da ima vsak po eno mesto. Če jim pa ni.prav pa naj si financirajo garažno hišo. Če maš na eno stanovanje po 3 avtomobile potem pač plačaj.
Odgovori
+2
2 0
Slash
23. 03. 2026 21.32
Bravo Zoki ! Dobr si jih ! Svaka čast !
Odgovori
+2
2 0
janez653
23. 03. 2026 21.30
a v mestu rabiš avto?
Odgovori
+3
3 0
Anion6anion
23. 03. 2026 21.19
Briga nas kje parkirajo
Odgovori
-1
0 1
popesku
23. 03. 2026 21.15
Leva mafija nadaljuje kopičenje denarja. Ampak ljudje se nič ne naučijo.
Odgovori
-4
0 4
mertseger
23. 03. 2026 21.14
druda bi morala biti 500, tretja pa 1000+
Odgovori
+1
1 0
energetik10
23. 03. 2026 21.08
hahaha, vsi z dvema avtoma se takoj izselit iz Lj😅😅…
Odgovori
+2
2 0
mario49
23. 03. 2026 09.24
UREDITE J A V N I PREVOZ, ZVIŠAJTE CENO BENCINA IN DIESLA,potem pa boste videli kako bo s prometom na ZLO "cestnem omrežju "!!!!
Odgovori
+0
2 2
dracon
23. 03. 2026 21.46
Ko bodo vse cene šle gor, (ker a misliš da kruh sam prileti v trgovino, ali ga bodo z javnim prevozom dostavljali peki ?) bo pa jok in stok ? In glede na cene vsega, bodo šle tudi plače gor. In a misliš da javni prevoz gre na zrak ? Ko boš za vozovnico plačal 15€ namesto 1.5€ ti bo jasno, da ne veš nič. Kako enostavne rešitve ane ? Vidiš manj kot 5% problema in tvoja rešitev rešuje natanko toliko. 5% težave.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599