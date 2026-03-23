Nova ureditev parkiranja: ena dovolilnica na stanovanje

Spremenjeni odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra ponoči. Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni od začetka veljavnosti, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov. Občina je po uvedbi prometnega režima v Štepanjskem naselju - kjer je sicer Iniciativa Štepanjsko naselje tovrstne spremembe uspela s tožbo začasno zaustaviti - ugotovila, da gre za specifična območja, ki zahtevajo posebno obravnavo. Obravnavi predloga sprememb odloka po hitrem postopku, in to v času pred zborom občanov v Štepanjskem naselju, ki je predviden za 20. maj, so nasprotovali svetniki iz Vesne, Levice, NSi in svetniškega kluba samostojnih svetnikov, prav tako so bili proti predlaganim spremembam. "Spet se uvajajo samo ukrepi represije, ne omogoča pa se alternativ (...) Nič se ne naredi, da bi se prometna situacija izboljšala," je dejala Urška Honzak (Levica). Jasmin Feratović (Piratska stranka) je menil, da je nespoštljivo, da predlog sploh obravnavajo. "Zakaj imamo zbor občanov v statutu občine, če ga ne spoštujemo. Gre za izigravanje volje občanov," je dejal.

Parkiranje v Štepanjsken naselju že dlje časa razburja. FOTO: Bobo

Aleš Primc (samostojni svetniki) je bil oster, da občina nad prebivalci v Štepanjskem naselju "zganja teror". Poudaril je, da so v spremenjenem odloku določila, ki neposredno nasprotujejo tistemu, kar predlagajo stanovalci, in menil, da bi morali rešitve poiskati skupaj z njimi. Tako kot Katja Damij (Demokrati) v svetniški pobudi je pozval, naj se stanovalcem, ki so bili oglobljeni med uveljavitvijo režima in začasno odločitvijo sodišča, vrne plačane globe. Vodja službe za lokalno samoupravo na občini Jera Krubelnik je v odgovoru Damijevi med drugim dejala, da je občina na podlagi večletnih opozarjanj občanov na nepravilno parkiranje v naselju zbrala predloge za najboljše rešitve, veliko prebivalcev pa da jih po zadržanju izvajanja režima poziva, naj z ukrepi nadaljujejo. Dodala je, da se je ravno v delu Štepanjskega naselja izkazalo, da dodelitev parkirišč v last stanovalcem ni nujno dobra rešitev, vsekakor pa da ne rešuje problematike s pomanjkanjem parkirnih mest. Poziv k prenehanju izrekanja kazni in k vračilu glob nima zakonske podlage, prav tako ni podlage za sprejetje predlogov skupščine stanovalcev v naselju, je zatrdila. Spremembe odloka o urejanju prometa prinašajo tudi enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini dva evra. Po novem bodo lahko vozila na prostorih za polnjenje električnih vozil stala samo za čas polnjenja. Poleg tega parkiranje vozil na električni pogon, ki se oddajajo v sistemu souporabe, na parkiriščih za osebne avtomobile in v parkirnih hišah ne bo več brezplačno.

Višje globe za tiste brez urbane

Svetniki so so poleg tega danes med drugim zvišali globe za neupoštevanje pravil glede nakupa oz. validacije vozovnic v mestnem potniškem prometu s 40 na 100 evrov. Z zvišanjem globe in s prav tako danes potrjeno spremembo, da bodo lahko veljavnost vozovnic preverjali tudi kontrolorji brez uniform, naj bi izboljšali disciplino pri nakupih in potrjevanju vozovnic. Ob tem bo uvedena t. i. civilna sankcija v višini desetkratnika cene enkratne vožnje, trenutno torej 15 evrov, s plačilom katere se bo lahko kršitelj izognil globi. Več opozicijskih svetnikov je izrazilo nasprotovanje predlaganim spremembam, med drugim ker da bi se bilo treba osredotočiti na izboljšanje kakovosti mestnega prometa, ne na kaznovanje, saj da to ne bo prispevalo k večji uporabi javnega prevoza. Mestni svet je sprejel tudi sklep o postavitvi objektov začasne glavne avtobusne postaje, ki bo med deli na območju glavne železniške postaje in do zgraditve nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti predvidoma junija urejena na mestu sedanjega parkirišča ob Masarykovi cesti. Predvideno je, da bo objekt postavljen za tri leta.

