Ljubljanski nadškof, poslanec SDS in poljski veleposlanik na shodu proti splavu, posredovala Policija

V prestolnici je danes potekal shod proti pravici do splava. Shoda so se udeležil ljubljanski nadškof Stanislav Zore , poslanec SDS Branko Grims in poljski veleposlanik Krzysztof Olendzki. Istočasno je potekal tudi proti shod zagovornikov pravice do splava. Na dogodku je bila prisotna tudi Policija.

Na Poljskem skoraj popolna prepoved umetne prekinitve nosečnosti

Na shodu je bil tudi veleposlanik Poljske, kjer je ustavno sodišče oktobra lani presodilo, da umetna prekinitev nosečnosti v primeru hudih deformacij zarodka, ki je bila dovoljena v skladu z zakonom iz leta 1993, ni v skladu z ustavo, ker da krši ustavno zagotovljeno pravico do življenja. Na Poljskem je tako splav sedaj dovoljen samo v primeru ogroženosti življenja in zdravja matere ter v primeru utemeljenega suma, da je nosečnost posledica incesta ali posilstva.

Odločitev so pospremili številni protesti in kritike mednarodne javnosti. Evropski poslanci so sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da zaostritev glede umetne prekinitve nosečnosti na Poljskem "ogroža zdravje in življenja žensk". Zapisali so še, da je sodba poljskega ustavnega sodišča "samo še en primer političnega prevzema pravosodja in sistematičnega kolapsa vladavine prava" na Poljskem.

Poljski varuh človekovih pravic Adam Bodnar je ocenil, da odločitev sodišča kaže, da država in vlada jemljeta ženskam pravico, da bi lahko same odločale o svojem telesu in se jih izpostavlja mučenju.

Slovenska Ustava določa, da je odločanje o rojstvu otrok svobodno

Spomnimo, da slovenska Ustava v 55. členu določa, da je odločanje o rojstvu otrok svobodno: "Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok." Ustavna komisija, ki je oblikovala predlog slovenske ustave, ki ga je decembra 1991 potrdil tedanji družbenopolitični zbor, je v razlagi 55. člena jasno zapisala, da vključuje tudi 'pravico žensk do umetne prekinitve nosečnosti'.