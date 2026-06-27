Ljubljanski parkirni odlok še vedno velja meni Pravna mreža za varstvo demokracije

Po statutu Mestne občine Ljubljana mora župan, če meni, da je kakšen splošni pravni akt ali njegov del neustaven ali nezakonit in uveljavi svojo pravico do zadržanja objave, o tem pisno obvestiti mestni svet najpozneje v osmih dneh od njegovega sprejema. Navesti mora razloge za zadržanje in predlagati mestnemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, so danes sporočili iz pravne mreže.

Pri ponovnem odločanju lahko mestni svet razpravlja o členih splošnega akta, ki jih je župan navedel kot razlog za zadržanje in jih je treba spremeniti, podroben postopek ponovnega odločanja pa opredeljuje poslovnik mestnega sveta. Če mestni svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

"Iz navedenega člena statuta izhaja, da gre za izjemo od splošnega postopanja občinskih organov v primeru neustavnosti in nezakonitosti odloka mestnega sveta. Iz tega tudi izhaja, da v drugih primerih župan ali mestni svet ne moreta prosto posegati v že sprejeti odlok. Šele po njegovem sprejemu in začetku veljavnosti, ki nastopi po objavi odloka v uradnem listu, je mogoče začeti nov postopek za spremembo odloka ali njegov 'umik'. Ampak v tem primeru se postopek začne od začetka," so zapisali.

Po njihovem mnenju sporni odlok tako ni bil umaknjen in še vedno velja kot sprejet ter se o njem lahko izvede referendum. "Nasprotno stališče bi spodbujalo samovoljo in pravno nevezanost javnih organov ter grob poseg v pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, del katere je tudi uveljavljanje politične odgovornosti nosilcev oblasti," so poudarili.