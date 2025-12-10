Svetli način
Slovenija

Ljubljanski podjetnik naj bi več let organiziral transport prepovedanih drog

10. 12. 2025

81 kilogramov kokaina in 110 kilogramov marihuane v skupni vrednosti več kot tri milijone evrov so v mednarodni policijski akciji zasegli četverici Srbov, ki so končali v lisicah. Na čelu združbe naj bi bil 38-letni Srb in ljubljanski podjetnik Srđan Šoškić, lastnik slovenskega podjetja Vaki trans, prek katerega naj bi združba organizirala prevoze prepovedane droge po Evropi. Njegovo podjetje, ki je sicer prijavljeno v Ljubljani, pa je v preteklosti dobilo tudi javni denar.

Posnetki srbskega ministrstva za notranje zadeve prikazujejo ponedeljkovo aretacijo ljubljanskega podjetnika, 38-letnega Srđana Šoškiča. Ta naj bi s še tremi pajdaši več let organiziral transport prepovedane droge med Srbijo in državami zahodne Evrope, predvsem Avstrijo in Španijo.

Vse to prek podjetja Vaki trans d. o. o., ki je sicer prijavljeno na Tržaški cesti v Ljubljani. Podjetje, ki je v preteklosti prejelo tudi javni denar.

Kot je razvidno iz aplikacije Erar, je družba Vaki trans skupaj prejela dobrih 24.000 evrov. Slabih 19.000 od Zavoda za zaposlovanje, šlo je za pomoč podjetjem v času covida-19, še 3000 je podjetje kot vračilo prejelo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, po 1200 evrov pa od Pošte in Klinike Golnik za opravljene storitve.

Prav prek slovenskega podjetja naj bi združba izvajala kazniva dejanja. Poleg prijavljenega tovora naj bi s tovornjaki razvažali tudi drogo.

Organi pregona so združbi sledili skoraj dve leti, vse od začetka leta 2024 pa do začetka letošnjega decembra.

V okviru akcije so v Avstriji in Španiji zasegli 82 kilogramov kokaina in 110 kilogramov marihuane, v vrednosti več kot tri milijone evrov, ob tem pa še 15.000 evrov gotovine.

Misika1967
10. 12. 2025 21.09
Pridni desni podjetnik,kakor se hvalijo sektasi.
ODGOVORI
0 0
The T3chnics
10. 12. 2025 21.07
Ziher so Vebrovi.
ODGOVORI
0 0
vrzwta1
10. 12. 2025 21.06
+1
Da se nebi kdo cudil od kje taksne cene nepremicnin.... Poceni delovna sila je postala izjemno draga...predraga za posten deloven narod.
ODGOVORI
1 0
Xxdproxx
10. 12. 2025 21.04
spet zgodva o oslu in lipicancu, slovenska policija ima pa delo zaradi njih
ODGOVORI
0 0
eurosapiens
10. 12. 2025 21.01
+1
če bi vsakemu dal kos svoje pogače se mu to ne bi zgodilo ... nekaj polititikom iz levih strank in problem je rešen
ODGOVORI
1 0
Bad Minton
10. 12. 2025 20.56
+5
"Ljubljanski" podjetnik....
ODGOVORI
5 0
DasaizDalasa
10. 12. 2025 20.55
+4
Čez 2 leti bo prost, zaprl Vaki trans doo in ustanovil koka trans doo.
ODGOVORI
4 0
graf
10. 12. 2025 20.54
+4
Še sreča da so ga aretirali Srbi , pri nas bi dobil pogojno ali pa glede na "učinkovitost" krivosodja še to ne ...
ODGOVORI
4 0
Rde?a pesa in hren
10. 12. 2025 20.51
+1
No saj je bil PODJETNIK, samo nezakoniit. Očitno v svomem poslu precej uspešen.. kaj pa je drugega organizirani kriminal?
ODGOVORI
1 0
Minifa
10. 12. 2025 20.48
+8
Še dober, da so ga SRBIJANCI dobili pri nas ima imuniteto, je nedotakljiv, takih podjetnikov je cela Ljubljana polna..
ODGOVORI
8 0
Teleport
10. 12. 2025 20.47
+3
Zokijev prijoti
ODGOVORI
4 1
kinimod
10. 12. 2025 20.35
+1
15.000.00 , to je neki gnar ?
ODGOVORI
3 2
Tovariš Balki
10. 12. 2025 20.31
-3
Janševa vlada jim je v covid časih dala keš...nas so pa notr zaprli da so lahko sami na cesti drogo tovorli...pa to
ODGOVORI
8 11
1butnskala
10. 12. 2025 20.31
+4
kaj ŕeč̣e zoran?
ODGOVORI
6 2
progresivnidaveknastanovanja
10. 12. 2025 20.24
+5
Ce bodo prevec clanov zaprli se bodo zaceli obracuni s sodniki in policaji, kot escobar ko je sestrelil letalo
ODGOVORI
7 2
Realistvedno
10. 12. 2025 20.20
+11
A banana Rastoderja tudi spremljajo?
ODGOVORI
12 1
a res1
10. 12. 2025 20.20
+3
Nek šutarjev zakon je predvolilna kampanja. Tu gre za umor, mogoče.....
ODGOVORI
4 1
Haloo
10. 12. 2025 20.19
+7
Nedolžne otroke zastrupljajo te ljudje si zaslužijo 🏴🏴‍☠️ za vsakega palica raste
ODGOVORI
7 0
oježeš
10. 12. 2025 20.19
+6
Naj jim sodijo v Srbiji. Naša država pa naj zahteva nazaj ves denar, ki jim ga je dala v času covida. Pa glejte, da ne bo prevladovalo, 'saj ni bil moj denar, ampak je bil naš denar'. Zato prav državljani zahtevamo, da vrnejo neupravičeno dobljeni javni denar ustanovam od katerih so ga prejeli.
ODGOVORI
7 1
Bombardirc1
10. 12. 2025 20.40
-5
Denar, ki ga je svojim simpatizerjem delila jajotova vlada...
ODGOVORI
1 6
odpisani zasedli vlado
10. 12. 2025 20.15
+6
Če bi bil morilec Šutarja v novem mestu bi bil oproščen tako kot bo sedaj opečeni rom.Sem vedel,da se bo tako zgodilo saj so opečeni nedolžni golob pa je vzpostavil nek šutarjev zakon za vse slovence z namenom ustanovitve policijske države.Kot je bilo za pričakovati šutarjev zakon ni namenjen opečeni manjšini,ker so sami poštenjaki.Hahahaha
ODGOVORI
8 2
murate
10. 12. 2025 20.50
-1
Odpisani škoda da niso mene zarad aceja zaprli ,bi Dobu 100 jurčkov k janša
ODGOVORI
0 1
odpisani zasedli vlado
10. 12. 2025 21.06
murate:Če dobiš teh 100 jurjev ti jih privoščim.
ODGOVORI
0 0
