Ljubljanski podjetnik naj bi več let organiziral transport prepovedanih drog

Posnetki srbskega ministrstva za notranje zadeve prikazujejo ponedeljkovo aretacijo ljubljanskega podjetnika, 38-letnega Srđana Šoškiča. Ta naj bi s še tremi pajdaši več let organiziral transport prepovedane droge med Srbijo in državami zahodne Evrope, predvsem Avstrijo in Španijo.

Vse to prek podjetja Vaki trans d. o. o., ki je sicer prijavljeno na Tržaški cesti v Ljubljani. Podjetje, ki je v preteklosti prejelo tudi javni denar.

Kot je razvidno iz aplikacije Erar, je družba Vaki trans skupaj prejela dobrih 24.000 evrov. Slabih 19.000 od Zavoda za zaposlovanje, šlo je za pomoč podjetjem v času covida-19, še 3000 je podjetje kot vračilo prejelo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, po 1200 evrov pa od Pošte in Klinike Golnik za opravljene storitve.

Prav prek slovenskega podjetja naj bi združba izvajala kazniva dejanja. Poleg prijavljenega tovora naj bi s tovornjaki razvažali tudi drogo.

Organi pregona so združbi sledili skoraj dve leti, vse od začetka leta 2024 pa do začetka letošnjega decembra.

V okviru akcije so v Avstriji in Španiji zasegli 82 kilogramov kokaina in 110 kilogramov marihuane, v vrednosti več kot tri milijone evrov, ob tem pa še 15.000 evrov gotovine.