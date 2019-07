Ljubljanski reševalci bodo življenja reševali z novim motorjem

V sklopu humanitarnega projekta T-2 ❤ življenje, s katerim tudi letos želijo podpreti predanost reševalnih ekip na terenu, so skupaj z naročniki, zaposlenimi in poslovnimi partnerji zbrali sredstva za nakup reševalnega motorja, ki so ga danes podarili omenjeni reševalni postaji.

"Ob tragični nesreči, ki nas je pretresla, smo si sicer vsaj malo oddahnili, ko smo izvedeli, da bo reševalec kljub težkim poškodbam okreval. Želimo mu, da se čim prej pozdravi in ne bi imel trajnih posledic," so zapisali v podjetju T-2.

Nov reševalni motor, Hondo VFR1200X Crosstourer, so ljubljanskim reševalcem sicer želeli predati v septembru in tako nadomestiti enega izmed njih, za katerega bi se jeseni iztekla najemna pogodba in bi ga zato morali vrniti.

"Reševalna postaja Ljubljana izpad motorja korenito občuti, saj je sedaj ostala samo z dvema reševalnima motorjema. Ker pa dodatni reševalni motor, še zlasti v poletnih mesecih, nujno potrebuje za svoje nemoteno delo, smo se v družbi T-2 odločili narediti še korak naprej. Postopke zbiranja sredstev in nabave novega motorja smo tako maksimalno pospešili in veseli smo, da jim ga bomo lahko predali. Verjamemo, da bomo tudi na ta način pomembno pripomogli k uspešnosti reševanja življenj in nudenja prve pomoči," so zapisali.

Spomnimo

5. junija je okoli pol devete ure zjutraj na križišču Slovenske in Dunajske ceste zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena reševalec na motorju in voznik osebnega vozila. S PU Ljubljana so takrat sporočili, da je reševalec uporabljal posebne svetlobne (modro luč) in zvočne znake. Ko je pripeljal do križišča s Slovensko cesto, je z vožnjo nadaljeval skozi križišče proti Tivolski cesti ter trčil z osebnim vozilom 30-letnega voznika, ki je zavijal levo na Dunajsko cesto.

Po nesreči so na reševalni postaji UKC Ljubljana sklicali krajšo tiskovno konferenco, na kateri so opozorili, da so reševalci na motorju med najbolj ogroženimi v prometu, zato prosijo voznike, da so bolj pozorni in pazljivi, ko opazijo reševalno vozilo na nujni vožnji. "Ena najbolj stresnih stvari, ki se zgodijo v tem poklicu, je, ko moraš oskrbeti kolega reševalca ali svojce, zato so ekipi, ki je bila na kraju nesreče, priskrbeli tudi zaupnike, s katerimi so lahko opravili razgovore," je povedal vodja reševalne postaje UKC Ljubljana Janez Kramar.

Okrevanje poškodovanca bo dolgotrajno, do enega leta. Gre za težje poškodbe, več pa niso komentirali zaradi varstva osebnih podatkov.

Na reševalni postaji UKC Ljubljana menijo, da bi bilo treba spremeniti tudi pravila, saj reševalec ne bi smel biti kriv, ker je na nujni vožnji in ob pomoči drugemu prevozil rdečo luč.

Zadnjo hujšo nesrečo so zabeležili leta 2004, ko se je njihov kolega težje poškodoval.