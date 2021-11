Ljubljanski šolarji odslej na PCR-testiranje v Stožice

V garažni hiši Stožice je začela delovati dodatna vstopna točka za PCR-testiranje. Ta je namenjena izključno ljubljanskim osnovnošolcem in dijakom, ki bodo imeli po samotestiranju v šoli pozitiven rezultat hitrega testa. Vstopna točka bo odprta vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 15. uro, za testiranje pa se jim ne bo treba naročiti.

Na PCR-testiranje morajo šolarji in dijaki obvezno prinesti osebno in zdravstveno kartico ter primerno zaščiteno testno ploščico, torej dokazilo o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa, so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana. PREBERI ŠE Samotestiranje v šolah v veliki večini brez težav, v Solkanu incident Da bodo v Stožicah organizirali PCR-točko za vse učence osnovnih in srednjih šol, ki bi jim test na novi koronavirus v šoli pokazal pozitiven rezultat, je sicer v torek napovedal ljubljanski župan Zoran Janković. Tako bi se šole lahko hitreje odzvale z obveščanjem staršev in karantenami, otrok pa ne bi mešali z odraslimi na PCR-točki na Metelkovi. V šolah se je namreč ta teden začelo obvezno samotestiranje učencev in dijakov, ki bo potekalo trikrat tedensko. icon-expand