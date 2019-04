Ljubljanski stanovanjski sklad objavil razpis za dodelitev 150 stanovanj

Od 150 stanovanj, ki jih ponuja Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, bo 100 stanovanj namenjenih prosilcem, ki so uvrščeni na listo A in niso zavezani za plačilo lastne udeležbe. Prosilcem z liste B, ki so zavezani k plačilu lastne udeležbe, pa je namenjenih 50 stanovanj. Med stanovanji jih je 11 arhitekturno prilagojenih za osebe na invalidskem vozičku, pet stanovanj je prilagojenih za slepe in gluhe osebe. 20 stanovanj je primernih za samske osebe, piše v razpisu na spletni strani sklada.

Dodelili pa bodo tudi tržna stanovanja, ki so v lasti pravnih oseb in jih je stanovanjski sklad pridobil po modelu javno-zasebnega partnerstva. Stanovanja bodo za predvidoma 20 let dodeljena upravičencem, ki ne bodo zbrali dovolj točk, da bi jim bilo dodeljeno neprofitno stanovanje in bodo podali soglasje za rešitev stanovanjskega vprašanja na ta način. Za tržna stanovanja bodo sklenjene najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa z najemnino v višini neprofitne najemnine.