Ljubljanskemu ZD za študente spet grozi ukinitev

"Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani se v skladu s spremenjenim 4. in 5. členom zakona pripoji k Zdravstvenemu domu Ljubljana, in sicer tako da ustanovitelj Zdravstvenega doma Ljubljana uskladi akt o ustanovitvi najpozneje do 30. aprila 2025, svet zavoda Zdravstvenega doma Ljubljana pa uskladi statut zavoda najpozneje do 30. junija 2025. Javni uslužbenci, zaposleni v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani, najpozneje do 1. julija 2025 sklenejo pogodbo o zaposlitvi z Zdravstvenim domom Ljubljana za delovna mesta, določena v aktih o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zdravstvenega doma Ljubljana. Zdravstveni dom Ljubljana prevzame vse naloge, pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb ter naloge, ki jih izvaja na podlagi posebnih pooblastil, ki jih je sklenil Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani. S 1. julijem 2025 Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani preneha delovati kot samostojni javni zdravstveni zavod, mandat direktorja in članov sveta zavodov pa prenehajo." To je besedilo četrtega odstavka 42. člena predloga sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDje-N), ki ga je ministrstvo za zdravje posredovalo v javno razpravo 16. septembra.

Na Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) odločno nasprotujejo predlaganim spremembam in vlado ter ministrstvo za zdravje pozivajo, da nemudoma umakneta sporni odstavek. Kot pravijo, bi ukinitev Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani (ZDŠ) imela resne posledice za celotno študentsko skupnost v prestolnici. "ZDŠ zagotavlja široko paleto preventivnih in kurativnih storitev, kot so splošno zdravstveno varstvo, zobozdravstvo, psihiatrija in ginekologija," so izpostavili.