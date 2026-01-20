Ljubljanski svetniki Janši očitajo 'koketiranje z nacizmom'

Janez Janša je 26. decembra na družbenih omrežjih ob objavi videoposnetka nastopa harmonikarjev na Prešernovem trgu namreč zapisal: "Ljubljano smo spet naredili slovensko!".
Vodja svetniškega kluba Levica Urška Honzak je dejala, da je Janša z izjavo znova žalil prebivalke in prebivalce Ljubljane in na državni praznik, ko naj bi slavili enotnost, spet razdvajal državljane. "Predvsem pa je s tem odkrito koketiral z nacizmom, zaradi katerega je umrlo na tisoče in tisoče naših rojakov, številni pa so bili pregnani bodisi v izgnanstvo bodisi v taborišča," je povedala.
"Ker želimo, da bi vodja SDS prenehal z nenehnimi žalitvami predvsem prebivalk in prebivalcev Ljubljane pa tudi ostalih državljank in državljanov, smo na kolegice in kolege iz vrst Slovenske demokratske stranke in njenih satelitov naslovili nekaj vprašanj, mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana pa smo predlagali sklep, s katerim vse javne osebe pozivamo, naj ne poveličujejo fašizma in nacizma," je pojasnila.
Svetniški klubi predlagajo, da mestni svet s sklepom najostreje obsodi parafraziranje izjave nacističnega vodje in pozove vse politike in predstavnike javnega življenja, naj se izogibajo poveličevanju nacizma ter ga vedno znova najostreje obsojajo, saj so bili, poleg številnih drugih narodov, žrtev tega režima tudi Slovenke in Slovenci.
Članica Svetniškega kluba Lista Zorana Jankovića Julijana Žibert pa je dejala, da je Janša z napisom parafraziral Adolfa Hitlerja, ki je 26. aprila 1941 na obisku v Mariboru dejal "naredite mi to deželo spet nemško", in znova skušal rehabilitirati nacizem. Opozorila je, da fašizem in nacizem nista preteklost, ampak nevarnost tudi v sedanjosti, zato ostajajo zvesti antifašizmu.
"Ob praznovanju počastitve veličastnih dogodkov naše samobitnosti smo bili priča srčni gesti prihoda harmonikarjev v Ljubljano in vprašati se je, kje je prvak stranke SDS izgubil pamet, da je ob tem prazniku žalil državljane z nacističnimi parafrazami," pa je dejal član svetniškega kluba Svoboda Ludvik Bagari. Poudaril je, da demokracija pomeni sprejemanje različnosti, spoštovanje volje ljudi in skupno odgovornost za prihodnost.
Predsednik SD Ljubljana Marko Koprivc meni, da je Janša nastop harmonikarjev grobo izrabil. "Ljubljančanke in Ljubljančani ne bomo dovolili, da nam Janez Janša govori, kdo je pravi Slovenec, pravi Ljubljančan in kdo ne. To je nedopustno in tega ne bomo dopustili nikoli. Ljubljana je bila od nekdaj odprto mesto, mesto heroj, mesto, ki je sprejemalo vse različnosti, vse nacionalnosti, vse veroizpovedi in vse ljudi, ki dobro mislijo," je poudaril.
Mestni svet bo o predlogu sklepa razpravljal na seji 2. februarja. Mestna svetnica NSi Mojca Sojar je sicer podala predlog za umik točke z dnevnega reda, saj meni, da predlog sklepa vsebinsko, postopkovno in po svojem namenu ni primeren za obravnavo in sprejem na mestnem svetu.
Janša je danes na družbenem omrežju X poobjavil članek Slovenskih novic z naslovom Janša parafraziral Hitlerja, v Ljubljani vsa levica na nogah ter zapisal: "Ne, Janša je parafraziral anti-hitlerja". "Ljubljano smo s harmonikarji naredili bolj slovensko. In ne bolj srbsko ali nemško. In jo bomo spet. Zato: Odpeljite si trubače v svoje ruske dače. Tukaj bo po naše, tukaj je naš dom," je še dodal.
