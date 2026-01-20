Ljubljanski svetniki Janši očitajo 'koketiranje z nacizmom'

Janez Janša je 26. decembra na družbenih omrežjih ob objavi videoposnetka nastopa harmonikarjev na Prešernovem trgu namreč zapisal: "Ljubljano smo spet naredili slovensko!".

Vodja svetniškega kluba Levica Urška Honzak je dejala, da je Janša z izjavo znova žalil prebivalke in prebivalce Ljubljane in na državni praznik, ko naj bi slavili enotnost, spet razdvajal državljane. "Predvsem pa je s tem odkrito koketiral z nacizmom, zaradi katerega je umrlo na tisoče in tisoče naših rojakov, številni pa so bili pregnani bodisi v izgnanstvo bodisi v taborišča," je povedala.

"Ker želimo, da bi vodja SDS prenehal z nenehnimi žalitvami predvsem prebivalk in prebivalcev Ljubljane pa tudi ostalih državljank in državljanov, smo na kolegice in kolege iz vrst Slovenske demokratske stranke in njenih satelitov naslovili nekaj vprašanj, mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana pa smo predlagali sklep, s katerim vse javne osebe pozivamo, naj ne poveličujejo fašizma in nacizma," je pojasnila.

Svetniški klubi predlagajo, da mestni svet s sklepom najostreje obsodi parafraziranje izjave nacističnega vodje in pozove vse politike in predstavnike javnega življenja, naj se izogibajo poveličevanju nacizma ter ga vedno znova najostreje obsojajo, saj so bili, poleg številnih drugih narodov, žrtev tega režima tudi Slovenke in Slovenci.