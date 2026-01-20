Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ljubljanski svetniki Janši očitajo 'koketiranje z nacizmom'

Ljubljana, 20. 01. 2026 15.57 pred 1 uro 3 min branja 125

Avtor:
STA
Shod harmonikarjev v Ljubljani

Ljubljanski svetniški klubi Lista Zorana Jankovića, Gibanje Svoboda, Levica in SD so na dnevni red februarske seje ljubljanskega mestnega sveta uvrstili predlog sklepa o izogibanju poveličevanja nacizma. Menijo, da je predsednik SDS Janez Janša z izjavo, da so z nastopom harmonikarjev Ljubljano spet naredili slovensko, "koketiral z nacizmom".

Janez Janša je 26. decembra na družbenih omrežjih ob objavi videoposnetka nastopa harmonikarjev na Prešernovem trgu namreč zapisal: "Ljubljano smo spet naredili slovensko!".

Vodja svetniškega kluba Levica Urška Honzak je dejala, da je Janša z izjavo znova žalil prebivalke in prebivalce Ljubljane in na državni praznik, ko naj bi slavili enotnost, spet razdvajal državljane. "Predvsem pa je s tem odkrito koketiral z nacizmom, zaradi katerega je umrlo na tisoče in tisoče naših rojakov, številni pa so bili pregnani bodisi v izgnanstvo bodisi v taborišča," je povedala.

"Ker želimo, da bi vodja SDS prenehal z nenehnimi žalitvami predvsem prebivalk in prebivalcev Ljubljane pa tudi ostalih državljank in državljanov, smo na kolegice in kolege iz vrst Slovenske demokratske stranke in njenih satelitov naslovili nekaj vprašanj, mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana pa smo predlagali sklep, s katerim vse javne osebe pozivamo, naj ne poveličujejo fašizma in nacizma," je pojasnila.

Svetniški klubi predlagajo, da mestni svet s sklepom najostreje obsodi parafraziranje izjave nacističnega vodje in pozove vse politike in predstavnike javnega življenja, naj se izogibajo poveličevanju nacizma ter ga vedno znova najostreje obsojajo, saj so bili, poleg številnih drugih narodov, žrtev tega režima tudi Slovenke in Slovenci.

Ob koncu decembra je v središču Ljubljane potekal shod harmonikarjev.
Ob koncu decembra je v središču Ljubljane potekal shod harmonikarjev.
FOTO: Aljoša Kravanja

Članica Svetniškega kluba Lista Zorana Jankovića Julijana Žibert pa je dejala, da je Janša z napisom parafraziral Adolfa Hitlerja, ki je 26. aprila 1941 na obisku v Mariboru dejal "naredite mi to deželo spet nemško", in znova skušal rehabilitirati nacizem. Opozorila je, da fašizem in nacizem nista preteklost, ampak nevarnost tudi v sedanjosti, zato ostajajo zvesti antifašizmu.

"Ob praznovanju počastitve veličastnih dogodkov naše samobitnosti smo bili priča srčni gesti prihoda harmonikarjev v Ljubljano in vprašati se je, kje je prvak stranke SDS izgubil pamet, da je ob tem prazniku žalil državljane z nacističnimi parafrazami," pa je dejal član svetniškega kluba Svoboda Ludvik Bagari. Poudaril je, da demokracija pomeni sprejemanje različnosti, spoštovanje volje ljudi in skupno odgovornost za prihodnost.

Predsednik SD Ljubljana Marko Koprivc meni, da je Janša nastop harmonikarjev grobo izrabil. "Ljubljančanke in Ljubljančani ne bomo dovolili, da nam Janez Janša govori, kdo je pravi Slovenec, pravi Ljubljančan in kdo ne. To je nedopustno in tega ne bomo dopustili nikoli. Ljubljana je bila od nekdaj odprto mesto, mesto heroj, mesto, ki je sprejemalo vse različnosti, vse nacionalnosti, vse veroizpovedi in vse ljudi, ki dobro mislijo," je poudaril.

Mestni svet bo o predlogu sklepa razpravljal na seji 2. februarja. Mestna svetnica NSi Mojca Sojar je sicer podala predlog za umik točke z dnevnega reda, saj meni, da predlog sklepa vsebinsko, postopkovno in po svojem namenu ni primeren za obravnavo in sprejem na mestnem svetu.

Janša je danes na družbenem omrežju X poobjavil članek Slovenskih novic z naslovom Janša parafraziral Hitlerja, v Ljubljani vsa levica na nogah ter zapisal: "Ne, Janša je parafraziral anti-hitlerja". "Ljubljano smo s harmonikarji naredili bolj slovensko. In ne bolj srbsko ali nemško. In jo bomo spet. Zato: Odpeljite si trubače v svoje ruske dače. Tukaj bo po naše, tukaj je naš dom," je še dodal.

janez janša ljubljana harmonikarji svetniki

DARS odprl prvo sončno elektrarno na protihrupni ograji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI125

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Orisei1
20. 01. 2026 17.28
Levi ga obtožujejo nacizma, ker je v Sloveniji pozdravil zbor slovenskih glasbenikov??? Telim se je res utrgalo čisto, mahajo z arabskimi, venezuelskimi zastavami, na slovensko pa pluvajo in jo zaničujejo, sramota🤢
Odgovori
0 0
kick.your-ass
20. 01. 2026 17.27
Vse nas prehitevajo, cehi, slovaki, pljaki, hrvati.. je pa res da tam ni komunistov ze nekaj casa. Drzijo se še samo ori nas, kaksna sramota za tiste mi jih volijo
Odgovori
0 0
mentos12
20. 01. 2026 17.27
Aja od kdaj pa naj bi bila narodno zabavna muzika,poveličevanje nacizma???To je naša kultura,domoljubje že od nekdaj,na tem prostoru. Vsi ti mestni svetniki v Ljubljani,ki pa te laži širite,pa niste vredni da sedite v mestnem svetu,ste sramota Slovenije.
Odgovori
0 0
M_teoretik
20. 01. 2026 17.27
Nehite z ogroženostjo slovenstva. Vsi prišleki iz juge obvladajo slovensko. Lejte Stevanovića, lepš govori slovensko kot pol ljubiteljev harmonike!? Če mu je za verjet kar gobiri je pa druga stvar!?
Odgovori
0 0
zulj001
20. 01. 2026 17.27
Komentarji levičarjev so iz tedna v teden bolj neumni ,bruhajo takšne ,da človek ne ve ali bi se smejal ali jokal ...
Odgovori
+1
1 0
kick.your-ass
20. 01. 2026 17.26
Glede na to da se v Ljubljani prodajajo pleskavice in čevapčici, bi rekel da je prej Jankovic nacionalist, ki je nacionaliziral Ljubljano 👌 Za zagobornike dodamo še trubače itd itd.
Odgovori
0 0
krjola
20. 01. 2026 17.26
meni niti SDS, niti Janša niso najbolj simpatični, ampak vsaj Jugoslavije ne bojo nardil iz Slovenije, za razliko od levičarkih izdajalcev, ki so navlekli pol Balkana v Slovenijo in nekaterim južnjakom celo omogočili, da zasedajo najvišje funkcije v državi...ne smemo pozabit da je ravno LDS z Ropom na čelu postavil Jankovica za direktorja Merkatorja...ena največjih napak v zgodovini Slovenije...
Odgovori
0 0
vlahov
20. 01. 2026 17.25
Lubljanski socializem. Ko sem Zokiju na cesti reku , da je kazen za parkiranje v Marseju 14 eur , je rekel naj grem v Marsej. Sem meščan in to lahko reče samo Psihopat . Kazen tle je bila 20 e .
Odgovori
+1
1 0
Ejga-Tega
20. 01. 2026 17.25
Počasi bo tako, da če ne boš imel zadnji dve črki v priimku na ić, boš že na tapeti kot neprijatelj
Odgovori
+2
2 0
M_teoretik
20. 01. 2026 17.21
Nč novga. On je koketiral že na koncertu v Zagrebu!?
Odgovori
-4
1 5
krjola
20. 01. 2026 17.20
absolutno je Slovenijo potrebno debalkanizirat in to na vseh področjih....globinsko čiščenje...
Odgovori
+7
9 2
bohinj je zakon
20. 01. 2026 17.24
Kako bo to izgledalo? Povej vsaj nekaj.
Odgovori
+0
1 1
YouRangMyLord
20. 01. 2026 17.20
Ma kje so tisti nedolžni lepi časi , ko je bila v Ljubljani edina burgerkarnica RIO Ham Ham na Dunajski v bližini Kazine, pa picerija Parma pod Maxijem, pa kisok s pomfrijem na železniški postaji, pa pred frančiškansko cerkvijo in na Tomšičevi, nasproti vhoda v blagovnico Nama..... Serviran v papirni trikotnik. Vrsta, 20 minut legendarnega čakanja, tudi na mrazu, prav luštno. NobelBurek na miklošičevi je bil kasneje.....Niti sledu o Janković&Co in njegovi Hajderpašić navezi takrat, ki obvladujejo tudi večinsko gostinsko ponudbo po centru Ljubljane v navezi z botrom Zokanom .
Odgovori
+5
6 1
Rožle Patriot
20. 01. 2026 17.20
... opanke so avtohtona slovenska oprema ... a ne de ccc
Odgovori
+2
5 3
Rožle Patriot
20. 01. 2026 17.17
Lewaki so to celo videli napisano v nemškem jeziku ... pač lewaški prividi, .. nimaš kej .. !!!
Odgovori
+2
6 4
Kakosmodanes
20. 01. 2026 17.16
U hudo Janša, tokrat ti dam prav. "Ljubljano smo s harmonikarji naredili bolj slovensko. In ne bolj srbsko ali nemško. In jo bomo spet. Zato: Odpeljite si trubače v svoje ruske dače. Tukaj bo po naše, tukaj je naš dom,"
Odgovori
+9
10 1
SDS_je_poden
20. 01. 2026 17.18
Pa glih valčki so nemški. Polke pa Češke... Kakšna zadrega je sedaj, a?
Odgovori
-4
1 5
Kakosmodanes
20. 01. 2026 17.24
Ali se ti sploh zavedaš kaj si napisal.
Odgovori
-1
0 1
Misika1967
20. 01. 2026 17.27
Kdor glasbo vsaj malo pozna ve da si napisal cisto resnico. Drugace pa na googl.
Odgovori
0 0
Sowkenc
20. 01. 2026 17.15
Nič ni novega, ne odkrivamo tople vode. Veliki Jack JJ to dela in razdvaja družbo že 35. let. To mu je v genih. Žalostno je samo to, da nekateri temu nasedajo, so kot ovce, brez svojega razmišljanja.
Odgovori
+0
3 3
cirenij
20. 01. 2026 17.15
Ko se eni sprašujete, kaj je še slovensko, pa la,la,la......Ni delavcev za nekatere poklice. Sem bil v toplicah na kopanju in enega, ki je porival voziček vprašal za eno informacijo, pa se nismo uglasili, ker ni razumel. Je potem ena povedala, da je filipinec.
Odgovori
+3
3 0
cirenij
20. 01. 2026 17.16
Glede Jankoviča pa sledeče: Je Slovenec, kot vsi mi!
Odgovori
+0
2 2
lokson
20. 01. 2026 17.13
Ti samo poglej kolesariat. Moje sožalje peščici normalnih Ljubljančanov.
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Skozi 17 transakcij izginilo 1500 evrov
Ali je imel Valentino otroke?
Ali je imel Valentino otroke?
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Star, a izklesan kot grški bog
Star, a izklesan kot grški bog
dominvrt
Portal
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450