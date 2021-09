Ljubljanski mestni svetniki so na seji ob nekaj glasovih proti podprli prodajo treh večjih parcel v skupni velikosti okoli 9000 kvadratnih metrov ob Barjanski cesti, kjer zasebni investitor načrtuje gradnjo nakupovalnega središča in več kot 700 stanovanj. Na dnevnem redu so imeli tudi poročilo o polletnem izvrševanju proračuna.

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) za omenjena zemljišča pričakujejo 4,1 milijona evrov oz. 450 evrov za kvadratni meter. Nekaterim mestnim svetnikom iz vrst opozicije se načrti za gradnjo novega nakupovalnega središča niso zdeli smiselni, sploh ob pomanjkanju neprofitnih stanovanj v mestu. Na občinskem javnem stanovanjskem skladu so sicer pojasnili, da je stanovanjska gradnja na tem območju predvidena, a da v povezavi s temi tremi parcelami obstaja vrsta zadržkov, med drugim je ena od parcel zaradi bližine ceste in obvoznice obremenjena s hrupom, ležijo pa tudi na poplavnem območju. To ne bo oviralo zasebnih investitorjev, da bi tam gradili veliko nakupovalno središče in 700 stanovanj, ki ne bodo neprofitna, temveč jih bodo drago prodali, je na današnji seji izpostavila svetnica iz vrst NSi Mojca Sojar. Ob tem jo je zanimalo, ali Ljubljana res potrebuje še eno veliko nakupovalno središče. icon-expand Ljubljanski svetniki odpirajo možnost novemu nakupovalnemu centru ob Barjanski cesti FOTO: Shutterstock Tudi Asta Vrečko iz Levice je bila kritična do načrtov. "Gre za napovedano gradnjo večjega trgovskega centra. Prepričana sem, da Ljubljana ne potrebuje še enega 20.000 kvadratov velikega trgovskega centra med že dvema večjima trgovskima conama na Viču in Rudniku ter drugih površinah, ki jih imamo v mestu," je dejala. Župan Zoran Janković je pojasnil, da občina tudi kupuje zemljišča, ki so bolj primerna za gradnjo neprofitnih stanovanj, na več lokacijah jih načrtuje od 400 do 500. Na dnevnem redu tudi poročilo o polletnem izvrševanju proračuna Na prvi seji po poletnem premoru so se občinski svetniki lotili tudi poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju. Po pojasnilih vodje občinskega oddelka za finance in računovodstvo Saše Bistan je na poslovanje podobno kot lani vplivala tudi razglašena epidemija covida-19. Prihodki so bili realizirani v višini 164,7 milijona evrov oz. 37,5 odstotka načrtovanih v celem letu. Odhodki pa so bili realizirani v višini 167,8 milijona evrov, kar je 38,3 odstotka predvidenih v letu dni. Poglavitni razlog za 38,3-odstotno realizacijo je po besedah Bistanove sezonski vpliv gradnje. Bistanova je izpostavila, da je realizacija iz naslova turistične takse v prvi polovici leta znašala 304.000 evrov, medtem ko se je znesek v enakem lanskem obdobju ustavil pri 716.000 evrov. V prvem polletju leta 2019, torej letu pred izbruhom epidemije covida-19, so prihodki iz naslova turistične takse znašali skoraj dva milijona evrov. Občina je konec junija koristila devet milijonov evrov likvidnostnega kredita, dolgoročno zadolžitev pa načrtujejo v drugi polovici leta. Ob polletju je bil Mol zadolžen za 92 milijonov evrov, je še pojasnila Bistanova. Ksenija Sever (SDS) je v razpravi izpostavila, da je za letos načrtovana realizacija za 100 milijonov evrov višja od realizacije proračunov v zadnjih treh letih, zato pričakuje rebalans. "Mislim, da bo realizacija nižja za vsaj 15 odstotkov," je dejala. Janković je pojasnil, da občina v proračun ob njegovi pripravi vključi čim več investicij, te pa včasih zastanejo. Rebalans, ki ga že pripravljajo, je po županovih besedah dejstvo.