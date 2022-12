Ljubljanski trener jahanja: oglasila se je nova žrtev

Oglasila se je nova domnevna žrtev trenerja jahanja iz enega izmed ljubljanskih konjeniških klubov. Trener jo je pri 12 letih silil v nenavadne spolne odnose, ki so jo boleli, pripoveduje zdaj 26-letnica.

Pred dvema mescema je odjeknila zgodba o domnevnih spolnih zlorabah v enem izmed konjeniških klubov Ljubljana. Policija je po razkritju domnevnih spolnih zlorab v enem od konjeniških klubov v Ljubljani sprožila preiskavo. Takrat dve mladoletni dekleti, danes odrasli ženski, sta za Dnevnikov Objektiv spregovorili o spolnih zlorabah njunega trenerja jahanja. Ena izmed njiju se je zdaj opogumila in proti trenerju, ki službo še vedno opravlja, podala tudi uradno prijavo. "Poklical me je kriminalist, odzvala sem se in tako tudi Policiji povedala vse," je povedala prijaviteljica, ki je pripravljena tudi na sodni postopek.

Zdaj se je za omenjeni medij oglasila še ena, 26-letna žrtev istega trenerja jahanja. Kot jim je zaupala, jo je trener v oralni spolni odnos prisilil pri 12 letih, nato sta imela spolne odnose vsak dan. Kot piše Dnevnik, kriminalisti primer intenzivno preiskujejo, dokazov za ovadbo je vse več. Kot pišejo, je dekle, kljub temu, da je bila še otrok, trener silil v nenavadne spolne odnose, ki so jo boleli. A takrat je bila zmanipulirana, je ugotovila danes, ko pripoveduje, da je imela trenerja tedaj rada in je šele po objavi zgodb drugih žrtev ugotovila, da ni sama in da je bila zlorabljena.

icon-expand Spolne zlorabe FOTO: Shutterstock