V Ljubljanskem UKC v 10 dneh dokončali del prenove prostorov

Zaradi pomanjkanja kapacitete za zdravljenje bolnikov s covid-19 so pred 10 dnevi začeli s prenovo prostorov nedograjene Diagnostično-terapevtske službe, iz UKC Ljubljana so sporočili, da so prostori že primerni za uporabo. V zgolj 10 dneh so tako pripravili prostor in namestili 56 postelj, kamor bodo že premaknili prve bolnike.

Zmogljivosti bodo sicer še povečali in to tako, da bodo lahko sprejeli do 100 bolnikov, je generalni direktor UKCJanez Poklukar dejal v video izjavi, ki so jo poslali iz UKC. "Nisem presenečen, da nam je uspelo, pozitivno presenečen sem, da je toliko ljudi uspelo narediti tako veliko na tako majhnem prostoru v tako kratkem času," je zapisal na spletno stran naše največje bolnišnice. Ureditev prostorov za covidne bolnike v desetih dneh je po njegovih besedah nov presežek in odraža trenutni položaj, v katerem so se znašli. Na novi lokaciji v bolnišnici bo zagotovljena vsa prehrana, čiščenje, zbiranje odpadkov na primeren način in logistika. Če se bo komu od bolnikov zdravstveno stanje namreč poslabšalo in bo potreboval intenzivno zdravljenje, bo slednje mogoče nadaljevati že tu, je pojasnil. Poleg tega so na novi lokaciji vse napeljave, kisik, prezračevaje, tako da gre po njegovi oceni s tega vidika za najbolj optimalno rešitev za Ljubljano in Slovenijo sploh. Trenutno sta v novih prostorih dve coni, v načrtu pa je izdelava skupno šestih con za covidne bolnike. Še štiri bodo odpirali postopno. V vsako od con bo mogoče namestiti 25 bolnikov, je povedal.

"UKC še ni imel tako dobre ekipe, kot jo ima danes" Zahvalil se je izvajalcem, ki so na lokaciji delali po 16 ur dnevno, Gospodarskemu razstavišču in Mestni občini Ljubljana, Slovenski vojski, Civilni zaščiti in celotni ekipi Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana."UKC še ni imel tako dobre ekipe, kot jo ima danes," je poudaril. Zdaj po njegovih besedah ni čas za malodušje, ampak za pozitivno energijo. "Sporočilo današnjega dne je, da skupaj zmoremo in da moramo širiti pozitivno energijo," je povabil.

V UKC po njegovih besedah vidijo dodano vrednost v izhodni strategiji, saj se bo treba po doseženem vrhu epidemije covida-19 vrniti v običajne tirnice in zagotoviti vsem prebivalcem, ki bodo to potrebovali, ustrezne storitve in tudi krajše čakalne vrste. Zaposleni v UKC so po njegovih besedah 12 let čakali, da dokončajo nove prostore. Glede na vizijo UKC bodo na tej lokaciji po koncu epidemije postavili 44 enot intenzivne terapije in štiri operacijske dvorane.

Kader, ki dela preko običajnih obremenitev, je že utrujen, a bodo dali vse od sebe Predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je povedala, da so trenutno zasedene vse postelje, ki so namenjene covidnim bolnikom, minimalna rezerva je še v intenzivnih posteljah. Zdravstveno osebje si po njenih zagotovilih prizadeva, da gredo bolniki domov, ko je čas za to. Kader v bolnišnici, ki dela preko običajnih obremenitev, je že utrujen. Vendar je prepričana, da bodo zdravstveni delavci dali vse od sebe in poskrbeli za bolnike, tako da noben ne bo ostal brez ustrezne oskrbe. Potrebe po zdravstveni obravnavi bolnikov s covidom-19 se bodo sicer po njeni oceni v naslednjih dneh še povečevale, tako da v prihodnjem tednu pričakuje podobno stanje kot v zadnjih dneh. V bolnišnici po navedbah strokovne direktorice UKC Jadranke Buturović Ponikvar potrebujejo vrhunske kadre. Potrebno je sodelovanje slehernega, vsi se med seboj povezujejo, delujejo konstruktivno. Pomanjkanje kadra pa rešujejo s prerazporejanjem z različnih oddelkov na te nove oddelke za covidne bolnike, je pojasnila.

Kot smo že poročali, se je vodstvo UKC Ljubljana odločilo, da bodo namesto selitve v nebolnišnične objekte raje izkoristili prostore nedograjenega objekta Diagnostično-terapevtske službe. "Ocenjeno je bilo, da je ta rešitev smiselna zaradi boljše dostopnosti vse bolnišnične in druge infrastrukture (zagotovitve kisika posteljam) ter možnosti čim boljše organizacije zaposlenih," so sporočili iz naše največje bolnišnice. UKC Maribor medtem za covid bolnike pripravlja prostore Klinike za ginekologijo UKC Maribor bo medtem za zdravljenje bolnikov s covid-19 pripravil I. etažo Klinike za ginekologijo. V sobah bodo postavili ločen predprostor z zaščitno varovalno opremo za zaposlene. Osebje bo k bolnikom vstopalo prek zaščitnih pregrad, poleg tega pa bo imela vsaka postelja obvezen priključek za kisik. Za covid bolnike so sicer že pripravili prostore v drugi etaži Klinike za ginekologijo s 50 posteljami in na oddelku za infekcijske bolezni s 24 posteljami. Še eno enoto nameravajo vzpostaviti tudi na oddelku za pljučne bolezni.