Ljubljanski UKC v 10 mesecih s 15-milijonsko izgubo

UKC Ljubljana ima trenutno na voljo 414 postelj za potrebe bolnikov s covidom-19, med njimi je 78 postelj na oddelkih intenzivne terapije ter 14 na otroških oddelkih.

V kliničnem centru opozarjajo, da trenutne razmere na trgu, zaostrovanje epidemiološke slike po Evropi ter slabe napovedi za januar 2021 otežujejo nakup osebne varovalne opreme. "Ne glede na to smo uspeli zagotoviti najbolj nujno osebno varovalno opremo, trenutno največji izziv predstavljajo zaščitni plašči za enkratno uporabo in prekrivala za obuvala. Naročili smo tudi večje zaloge zdravil za zdravljenje bolnikov s covidom-19, da bomo zagotovili nemoteno oskrbo bolnikov," so navedli.

V obdobju januar-oktober je UKC Ljubljana letos posloval z negativnim poslovnim izidom v višini 15 milijonov evrov. A ostajajo optimisti. "Ob poplačilu stroškov iz naslova covida-19 iz proračuna bo presežek odhodkov nad prihodki še manjši," so zapisali v sporočilu za javnost po zaključeni seji sveta zavoda.

Dodali so, da si kljub epidemiji prizadevajo obravnavati čim večje število bolnikov z ostalimi zdravstvenimi težavami. "V ta namen so izvedli 2,5 krat več ambulantnih pregledov kot ob spomladanskem valu epidemije," so izpostavili.

Na dan 30. oktober je za vse vrste zdravstvenih storitev v UKC Ljubljana skupno čakalo 88.293 bolnikov. Število čakajočih se je v primerjavi s stanjem na dan 31. december 2019 zmanjšalo za 8218 čakajočih oziroma 8,5 odstotka.

Svet zavoda se je seznanil tudi s prevzemom prenovljenih prostorov v pritličju severnega trakta Bolnišnice Petra Držaja, ki bodo služili dejavnosti oddelka za terapijo bolečine. "S tem je bil narejen pomemben korak na poti k sodobni obravnavi akutne in kronične bolečine v Sloveniji ter pri uresničevanju vizije KOAIT, v okviru katere želimo zgraditi oddelek z multidisciplinarnim in celostnim pristopom k zdravljenju bolečine," so pojasnili v kliničnem centru.