Ljubljanski vrtci: združili bi poslovanje in ohranili avtonomijo vsakega vrtca

Občinska delovna skupina bo dopolnila in uskladila dokument, ki bo podlaga za spremembo obstoječega Zakona o vrtcih in Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Kot so dorekli na današnjem sestanku, bodo sledili dvema ciljema, in sicer "združitvi podpornih procesov na enem mestu (računovodstvo, finance, javna naročila ipd.)" in "ohranjanju avtonomije vsakega vrtca pri strokovnem delu z otroki, tudi s sveti vrtcev, v katerih bodo predstavniki zaposlenih in staršev, brez predstavnika ustanovitelja".

Janković in Štrukelj sta se strinjala, da nova ureditev ne sme vplivati na poslabšanje kakovosti javnih vrtcev v Ljubljani. "Kot že večkrat povedano, odpuščanj zaradi reorganizacije ne bo, ampak bo ta dodatno povečala varnost zaposlenih sodelavk in sodelavcev v vrtcih," so po sestanku sporočili z ljubljanske občine.