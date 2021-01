Ljubljanski živalski vrt znova odprl svoja vrata

Živali v živalskem vrtu Ljubljana so bile zadnja dva meseca brez obiskov. Zdaj pa so znova odprli svoja vrata, za vse tiste, ki so imeli letno karto in so bili v času koronavirusa prikrajšani za tri mesece obiskov, pa bodo veljavnost podaljšali. A kljub temu, da so bili zaprti, se je življenje nadaljevalo in obiskovalci so lahko prvič spoznali naraščaj in novega volka, ki je popestril dogajanje v ogradi z dvema samicama.