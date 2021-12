Ljubljansko Dramo bo vodila Vesna Jurca Tadel

Igor Samobor , ki je ljubljansko Dramo vodil osem let, je v odstopni izjavi novembra navedel nespoštovanje zavez glede prenove gledališke hiše. Glavne očitke je naslovil na ministra za kulturo Vaska Simonitija , ki da je dosedanja dogovarjanja glede financiranja prekinil. Simoniti je pozneje zagotovil, da se bo postopek obnove zgradbe nadaljeval.

Svet Drame je bil po pisanju spletnega Dela seznanjen, da bo vodenje kot v. d. za obdobje enega leta prevzela Vesna Jurca Tadel. Za Delo je zapisala, da bo naloge vršilke dolžnosti ravnatelja SNG Drama Ljubljana prevzela, "da bi zagotovila nemoteno delovanje javnega zavoda, ki je ob nepreklicnem odstopu dosedanjega ravnatelja Igorja Samoborja ostal brez vodstva".

Napovedala je, da bo s Samoborjem izvedla primopredajo, v kateri bo zabeleženo trenutno stanje na vseh področjih dela ter zavedene vse odprte naloge. Na podlagi tega se bo odločila glede nadaljnjih prioritet.

Vesna Jurca Tadel je že kot študentka dramaturgije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) delala kot dramaturginja v večini slovenskih poklicnih gledališč. V sezoni 1985/1986 je bila članica dramaturške skupine SNG Drama Maribor, po diplomi iz dramaturgije na AGRFT leta 1986 pa se je zaposlila kot dramaturginja v Mestnem gledališču ljubljanskem, kjer je bila med letoma 1991 in 1992 tudi v. d. umetniškega vodje.

Tedaj je v MGL k sodelovanju povabila nekatere najbolj uveljavljene domače in tuje režiserje, na repertoar uvrstila vrsto slovenskih novitet ter dala priložnost vrsti mladim, še neuveljavljenim igralcem. Repertoarja, ki ju je zasnovala za dve sezoni, sta bila splošno sprejeta kot inovativna in komunikativna, piše portal Sigledal. Leta 1994 je odšla v Cankarjevo založbo, od leta 1995 pa je zaposlena na Ministrstvu za kulturo, večinoma v Sektorju za mednarodno sodelovanje, ki ga je nekajkrat tudi vodila. Leta 2007 je bila predsednica žirije Borštnikovega srečanja, več let je bila tudi članica žirije za nagrado kresnik.