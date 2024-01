Ljubljansko letališče: 'Najdene prtljage nismo nikoli prodajali'

Na družbenih omrežjih so se ponovno pojavili lažni profili ljubljanskega letališča. V sponzoriranih objavah uporabnike vabijo k nakupu "prtljage, izgubljene pred več kot šestimi meseci". Kot sporoča Fraport Slovenija, gre za spletno prevaro. "Prtljage brez lastnika nismo nikoli prodajali ali podarjali v dober namen," so zagotovili. In kaj dejansko se zgodi s prtljago, ki je nihče ni prevzel?

Bralci so nas opozorili, da so se na spletu ponovno pojavili lažni oglasi, ki jih plačuje profil "Ljubljana Jože Pučnik Airport". V Fraportu Slovenija odgovarjajo, da večina uporabnikov hitro prepozna lažne profile in jih nanje tudi opozorijo. "Tako je bilo tudi v tem primeru," so zapisali in dodali, da so za to izjemno hvaležni, saj lahko opozorijo še druge uporabnike in prispevajo k temu, da lažni profil družbeno omrežje blokira. Poleg tega so lažni profil že prijavili na SI-CERT. O še enem podobnem lažnem profilu smo poročali že decembra.

"To ni dražba! Izgubljena prtljaga iz vse Slovenije samo za dva evra! Nujno čistimo letališko skladišče in prodajamo prtljago, izgubljeno pred več kot šestimi meseci! Za nakup obiščite spletno stran in oddajte svoje naročilo! Količina blaga je omejena!" je zapisano v objavi.

Spletna prevara: lažna stran ljubljanskega letališča

Marsikdo bi že po opisu posumil, da gre za prevaro, potem ko kliknemo na komentarje, pa to postane še toliko bolj očitno. "Žena je prejela kovček, pred nekaj dnevi sem se ji smejala, a sem bila navdušena. Zdaj imava odlične stvari in v njem sva našla celo denar," je zapisal eden od "komentatorjev". Nenavadno je že to, da je na fotografiji profila moški, piše pa v ženskem spolu. Sicer pa nas lahko že od daleč v oči zbode dejstvo, da so objavo komentirale zgolj osebe s tujimi imeni. Henri Dubois, Isabelle Martens, Jacqualine Landon, Lilian Kristoffersen ...

Če še vedno nismo prepričani, ali gre za prevaro, pa je smiselno odpreti profil, ki je objavil oglas. Ob veliki naslovni fotografije mlade Azijke nam lahko postane jasno, da verjetno res ne gre za pravi profil največjega slovenskega letališča.

Spletna prevara: lažna stran ljubljanskega letališča