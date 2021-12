Ljubljansko silvestrovanje na Kongresnem trgu še pod vprašajem

Meni, da vlada nima pravne podlage za takšno odločitev. Ob tem je še spomnil, da je javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice že vložilo tožbo. "Da bi dokazali, da imajo prav, so stojnice zdaj zaprli še v Mariboru in Kopru," je bil kritičen. Dodaja, da bi bilo veliko boljše, če bi vlada ljudem dala pozitivno sporočilo: "Luč prihaja, cepimo se."

Ljubljanski župan Zoran Janković je odločitev vlade, da prepove prodajo hrane in pijače na prazničnih stojnicah, razen tistih, na katerih je mogoče kupiti kostanj, označil za nesmiselno. "Najprej so za kazen zaprli stojnice v Ljubljani, nato pa je predsednik vlade tvitnil nek brezzvezen tvit, ki je žaljiv za vse normalne ljudi ... Ljubljana ima še vedno veliko število obiskovalcev, a se ti zdaj stiskajo na manjših površinah kot prej ob stojnicah," je prepričan.

Janković je dejal tudi, da še ne ve, v kakšni obliki oz. ali bodo sploh lahko izvedli tradicionalno silvestrovanje na Kongresnem trgu. Že pred dvema tednoma je direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka vprašal, ali ga lahko izpeljejo, on pa da mu je dejal, da bi bilo to mogoče izvesti na enak način, kot so poleti izvedli Festival Ljubljana – z razmikom med stoli. "Pojasnil sem mu, da pozimi to ne gre, saj se pri minus sedem stopinj Celzija ne da sedeti pri miru. Predlagal sem, da nam dajo soglasje za izvedbo brezplačnega koncerta, in povedo, koliko ljudi se ga lahko udeleži, ter naj nam ob tem dajo možnost, da na prizorišče spustimo le prebolevnike in cepljene. Odgovora nisem dobil," je povedal.

'Stroka ne pozna drugega odgovora za premagovanje epidemije kot cepljenje'

Župan je ob tem znova pozval k cepljenju. Kot je dejal, Ljubljančanom življenje v normalnih tirnicah preprečuje 29.000 ljudi oz. slabih 10 odstotkov občanov. "Precepljenost v Sloveniji je 55,5-odstotna, ko pa to razdelimo po statističnih regijah, je na prvem mestu osrednjeslovenska, v katero spada Ljubljana. V regiji je precepljenost 57,5-odstotna, v osrednji Slovenije ima Ljubljana najvišjo precepljenost, in sicer 59-odstotno," se je župan oprl na podatke NIJZ.