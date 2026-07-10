Ljubljansko sodišče patriarha Porfirija obsodilo zaradi mobinga

Novico o sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča je danes sporočila Srbska pravoslavna cerkev (SPC), ki je sodbo označila za "škandalozno". Trdijo, da ne srbski patriarh ne njegov odvetnik nista bila obveščena, da je bil sodni postopek sploh sprožen ter da nista imela niti možnost, da se izjasnita o obtožbah, poroča Nova.rs. Zato SPC meni, da je bil postopek voden z resnimi procesnimi pomanjkljivostmi. Okrožno sodišče v Ljubljani je srbskega patriarha Porfirija in Srbsko pravoslavno cerkveno občino Ljubljana namreč obsodilo na pogojno kazen štirih mesecev zapora in pogojno denarno kazen v višini 10.000 evrov, oboje s preizkusno dobo enega leta. Sinoda je tudi sporočila, da je patriarhu svetovala, naj ne ugovarja sodbi in naj ne sodeluje v postopku, ki ga ima za politično motiviranega in usmerjenega proti Srbski pravoslavni cerkvi in njenemu poglavarju. Postopek je bil sprožen po večletnem sporu med nekdanjim ljubljanskim župnikom Željkom Lubardo in vodstvom Srbske pravoslavne cerkve, poroča Nova.rs.

Spor, ki se vleče že desetletje

Spor med Lubardo in vodstvom Srbske pravoslavne cerkve traja že več kot desetletje, začel pa se je, ko je bil Lubarda paroh in pravni zastopnik Cerkvene občine Ljubljana. Kot je že pred časom razkril Lubarda, je kot pravni zastopnik Cerkvene občine Ljubljana po nalogu takratnega metropolita Jovana Pavlovića vložil kazensko ovadbo proti nekdanjemu parohu Peranu Boškoviću zaradi finančne malverzacij v cerkveni blagajni. Bošković je bil pozneje tudi pravnomočno obsojen.

Kot trdi Lubarda, je bil po ovadbi več let pod pritiskom, da prijavo umakne in spremeni izjavo v korist Boškovića, kar je zavrnil. Prav zaradi tega pa naj bi se začelo njegovo preganjanje in mobing v okviru SPC. Pri tem preganjanju je po njegovih trditvah ključno vlogo odigral takrat novoizvoljeni zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije, poroča Nova.rs. Srbska pravoslavna cerkev je te trditve zavrnila in jih označila za nesmiselne tožbe, ki da jih razrešeni duhovnik Lubarda vlaga že leta.

Dve sodišči pritrdili Lubardi

Sodeč po dokumentih, ki jih navaja Nova.rs, pa naj bi se Porfirije nato odločil, da Lubardo premestijo iz Slovenije na Hrvaško, v župnijo v Koprivnici. Lubarda je takšno premestitev zavrnil, češ da bi se moral z družino preseliti v drugo državo in da takšna odločitev ni v skladu z njegovo pogodbo o zaposlitvi v Sloveniji. Porfirije mu je nato prepovedal opravljanje duhovniške službe in proti njemu sprožil postopek pred cerkvenim sodiščem zagrebško-ljubljanske škofije zaradi neposlušnosti pristojnemu škofu.

Patriarh Porfirije FOTO: Profimedia