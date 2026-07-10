Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ljubljansko sodišče patriarha Porfirija obsodilo zaradi mobinga

Ljubljana, 10. 07. 2026 19.27 pred 21 minutami 3 min branja 5

Avtor:
K.H.
Patriarh Porfirije

Okrožno sodišče v Ljubljani je patriarha Srbske pravoslavne cerkve Porfirija spoznalo za krivega nadlegovanja na delovnem mestu. Porfirije je obsojen na pogojno kazen štirih mesecev zapora in pogojno denarno kazen v višini 10.000 evrov. Sodba je epilog večletnega spora med nekdanjim ljubljanskim pravoslavnim duhovnikom Lubardo in vodstvom SPC.

Novico o sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča je danes sporočila Srbska pravoslavna cerkev (SPC), ki je sodbo označila za "škandalozno". Trdijo, da ne srbski patriarh ne njegov odvetnik nista bila obveščena, da je bil sodni postopek sploh sprožen ter da nista imela niti možnost, da se izjasnita o obtožbah, poroča Nova.rs. Zato SPC meni, da je bil postopek voden z resnimi procesnimi pomanjkljivostmi. 

Okrožno sodišče v Ljubljani je srbskega patriarha Porfirija in Srbsko pravoslavno cerkveno občino Ljubljana namreč obsodilo na pogojno kazen štirih mesecev zapora in pogojno denarno kazen v višini 10.000 evrov, oboje s preizkusno dobo enega leta.

Sinoda je tudi sporočila, da je patriarhu svetovala, naj ne ugovarja sodbi in naj ne sodeluje v postopku, ki ga ima za politično motiviranega in usmerjenega proti Srbski pravoslavni cerkvi in njenemu poglavarju.

Postopek je bil sprožen po večletnem sporu med nekdanjim ljubljanskim župnikom Željkom Lubardo in vodstvom Srbske pravoslavne cerkve, poroča Nova.rs.

Spor, ki se vleče že desetletje

Spor med Lubardo in vodstvom Srbske pravoslavne cerkve traja že več kot desetletje, začel pa se je, ko je bil Lubarda paroh in pravni zastopnik Cerkvene občine Ljubljana.

Kot je že pred časom razkril Lubarda, je kot pravni zastopnik Cerkvene občine Ljubljana po nalogu takratnega metropolita Jovana Pavlovića vložil kazensko ovadbo proti nekdanjemu parohu Peranu Boškoviću zaradi finančne malverzacij v cerkveni blagajni. Bošković je bil pozneje tudi pravnomočno obsojen. 

Preberi še Paroh Bošković bo moral vrniti dobrih 33 tisoč evrov

Kot trdi Lubarda, je bil po ovadbi več let pod pritiskom, da prijavo umakne in spremeni izjavo v korist Boškovića, kar je zavrnil. Prav zaradi tega pa naj bi se začelo njegovo preganjanje in mobing v okviru SPC. Pri tem preganjanju je po njegovih trditvah ključno vlogo odigral takrat novoizvoljeni zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije, poroča Nova.rs.

Srbska pravoslavna cerkev je te trditve zavrnila in jih označila za nesmiselne tožbe, ki da jih razrešeni duhovnik Lubarda vlaga že leta.

Dve sodišči pritrdili Lubardi

Sodeč po dokumentih, ki jih navaja Nova.rs, pa naj bi se Porfirije nato odločil, da Lubardo premestijo iz Slovenije na Hrvaško, v župnijo v Koprivnici. Lubarda je takšno premestitev zavrnil, češ da bi se moral z družino preseliti v drugo državo in da takšna odločitev ni v skladu z njegovo pogodbo o zaposlitvi v Sloveniji. Porfirije mu je nato prepovedal opravljanje duhovniške službe in proti njemu sprožil postopek pred cerkvenim sodiščem zagrebško-ljubljanske škofije zaradi neposlušnosti pristojnemu škofu.

Patriarh Porfirije
Patriarh Porfirije
FOTO: Profimedia

Cerkveno sodišče je nato Lubardo spoznalo za krivega in mu naložilo najstrožjo cerkveno kazen – odvzem prioritet in vrnitev v laični red. To odločitev je kasneje potrdilo tudi Veliko cerkveno sodišče Srbske pravoslavne cerkve v Beogradu.

Lubarda je istočasno na slovenska sodišča vložil tožbo zaradi nadlegovanja na delovnem mestu, češ da je bila premestitev povračilni ukrep za njegovo sodelovanje v kazenskem postopku proti Boškoviću.

Kot poroča Nova.rs, je slovensko sodišče za delovne in socialne spore presodilo, da je bil Lubarda žrtev nadlegovanja na delovnem mestu, in ugotovilo, da je bil več let izpostavljen psihičnemu nasilju, poniževanju in diskriminaciji. Ugotovitve iz tega postopka so bile podlaga za kazensko ovadbo, nakar je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložilo obtožnico proti Porfiriju in Cerkveni občini Ljubljana zaradi nadlegovanja na delovnem mestu.

Poglavja:
Na vrh Spor, ki se vleče že desetletj Dve sodišči pritrdili Lubardi
porfirij spc željko lubarda srbska pravoslavna cerkev mobing

'Prikazovati Branka Grimsa kot žrtev postopka preprosto ni pošteno'

Pozor, če ste kupili to igračo!

24ur.com Sodba Urbanu Purgarju zaradi groženj Tanji Fajon pravnomočna
24ur.com Bivši rektor obsojen zaradi spolnega nadlegovanja, kazen tudi univerzi
24ur.com Preobrat v zadevi Šuštar
24ur.com Kriv je: poslanki v penino zmešal ekstazi, da bi jo zlorabil
24ur.com Obtoženi za smrt Šutarja v zapor za šest let in devet mesecev
24ur.com Gajšku pogojna zaporna kazen
24ur.com Šubicu pogojna kazen
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luka40
10. 07. 2026 19.54
Oba naj gresta domov.....
Odgovori
0 0
Artechh
10. 07. 2026 19.48
Srbska posla,….
Odgovori
+2
2 0
london1982
10. 07. 2026 19.47
povsod kjer je cerkev (katerakoli) je nekaj narobe. To so pravljice izpred 2000 let, ki danes ne veljajo nič
Odgovori
+1
3 2
štajerc65
10. 07. 2026 19.47
Ne morem verjet. Pa ta je od Stevota.
Odgovori
+0
1 1
travc
10. 07. 2026 19.46
Bradati fanatik.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
zadovoljna
Portal
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
okusno
Portal
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804