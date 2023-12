Ljudem, prizadetim v poplavah, izplačanih že skoraj 60 milijonov evrov

Finančna uprava Republike Slovenije je lastnikom stanovanj in hiš nakazala prvih 4,5 milijona evrov predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Do danes pa je Ministrstvo za naravne vire in prostor že nakazalo 218,5 milijona evrov predplačil za nujno sanacijo vsem občinam, ki so podale zahtevke.

Kot so poudarili na vladi, prvič doslej predplačila za obnovo prejemajo tudi posamezniki. Izplačila se bodo izvedla v štirih tranšah, predvidoma do konca decembra, v skupni višini okoli 30 milijonov evrov. V prvi tranši, ki je bila izvedena danes, je zajetih 1350 stanovanjskih objektov oziroma 1932 upravičencev, saj je lahko lastnikov stanovanjskega objekta več. Skupna višina nakazil iz prve tranše je 4.571.557,60 evra. "V Sloveniji se prvič soočamo z naravno nesrečo takih razsežnosti," pravijo na vladi, kjer so se prav zato odločili, da se tudi fizičnim osebam (lastnikom poškodovanih stanovanj in hiš) zagotovi predplačila za obnovo, in sicer v višini 20 odstotkov ocenjene škode, kot je zavedeno v spletni aplikaciji AJDA.

icon-expand Poplave v Železnikih FOTO: Marko Gasser

"To pa ni prva finančna pomoč, ki jo je vlada (poleg drugih pomoči) namenila neposredno prebivalcem," še dodajajo na vladi. Že prvi dan po nesreči je za prvo nujno humanitarno pomoč prizadetim prebivalcem namreč nakazala deset milijonov evrov humanitarne pomoči največjima humanitarnima organizacijama v Sloveniji, Rdečemu križu in Karitasu. Pomoč je dobilo 8697 upravičencev. Nato se je na podlagi prvega interventnega zakona upravičencem izplačalo 7462 nakazil v skupni višini 44,4 milijona evrov solidarnostne pomoči. "K temu danes dodajamo še prvi del izplačil akontacij, katerih skupna višina je ocenjena na 30 milijonov evrov. Po trenutni oceni, ki temelji na vnosih v spletno aplikacijo Ajda, je do predplačil v višini 20 odstotkov ocenjene škode upravičenih približno 5800 stanovanjskih objektov," razlagajo. Neposredno za ljudi bo tako do konca leta izplačanih 84,4 milijona evrov. FURS je obvestila posameznikom o tem, da so na podlagi podatkov v spletni aplikaciji Ajda upravičeni do predplačila za sanacijo nastale škode na stanovanjskem objektu, začel pošiljati 23. novembra. Prejemniki obvestila so imeli nato pet dni časa, da sporočijo, če predplačila ne želijo. Po ponovni uskladitvi seznama med Ministrstvom za naravne vire in prostor in Fursom se je s seznamom prejemnikov sredstev seznanila vlada in bo seznam objavila na spletni strani, danes pa je bilo izvedeno izplačilo prve tranše. FURS bo novo pošiljko obvestil upravičencem poslal v prihodnjih dneh.