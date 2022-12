'Ljudje bi morali dobiti pomoč tam, kjer jo v resnici morajo – pri državi'

A njegova mama Špela Miroševič se ni predala strašni diagnozi, temveč se je povezala z domačimi in tujimi strokovnjaki, ki so uspešno zagnali program razvoja genske terapije za tovrstni sindrom. V zbiranje finančnih sredstev se je vključila vsa Slovenija, od hokejistev do košarkarske reprezentance in vseh preostalih.

"Najbolj sem ponosen na to, koliko ljudi je pripravljenih pomagati. To je neverjeten občutek, kot da je neka vojska ljudi, ki posluša te zgodbe," je dejal Avdić. "Pomembno je, da se take zgodbe slišijo, da jih povejo ljudje sami, ne glede na to, kako težko jih je slišati."

V oddaji 24ur zvečer so o dobrodelnosti govorili mama Urbana, Špela Miroševič, voditelj Radia 1, Denis Avdić , in odvetnica Nina Zidar Klemenčič.

"Zelo sem ponosna na vse Slovence in Slovenke, društvo Palčica pomagalčica in svojo družino, ki nam pomaga zbrati še okoli 500.000 evrov," je povedala. Zadnji rok za to, da Urban prejme zdravilo, je še pred začetkom poletja.

Miroševičeva je pojasnila, da sta z možem potrebovala zelo veliko poguma, da sta šla v to akcijo in sebe "razgalila pred Slovenijo". Sama odločitev je bila težka, ampak enkrat, ko je možnost, da lahko pomagamo vsem, ki imajo ta sindrom, ni več nič težko. "Komaj čakam trenutek, da pogledam nazaj in rečem: Splačalo se je."

Zidar Klemenčičeva že dolga leta spremlja težke in zahtevne zgodbe. "Socialne stiske se poglabljajo, celoten srednji sloj gre pod prag revščine, kar 80 odstotkov ljudi, ki so zaposleni, ne zmorejo plačila osnovnih življenjskih stroškov," je povedala.

"Revščina otrok, način, na katerega živijo socialno najšibkejši, njihov položaj v družbi je odločitev politike."

V Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje so pripravili manifest, ki opozarja na sistemske anomalije, ampak na koncu se ni zgodilo nič. Ena od stvari, ki so jih navedli, je, kako zagotoviti brezplačno osnovno šolo. "Ni sprejemljivo, da na začetku šolskega leta dobijo starši spisek stvari, ki jih morajo kupiti otroku, to pa znese med 300 in 500 evri. V državi, ki ima javno obvezno osnovno šolo, to ni sprejemljivo in predstavlja dodatno stigmatizacijo otrok in seveda staršev."

V šolah se na tak način ustvarja socialna neenakost, opozarja Zidar Klemenčičeva. Na pristojnih ministrstvih so sicer manifeste sprejeli, vendar se niso odzvali na njihovo vsebino. "Politika ne posluša in to, kar govorijo, se zaenkrat ne sliši kot nekaj, kar bi bilo operativno izvedljivo."