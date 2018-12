Trgovine za praznike zaprte, pred prazniki pa v njih obsedeno stanje

Prvič letos bodo med prazniki trgovine zaprte, zato je bila velika nakupovalna gneča predvsem v večjih trgovskih centrih. Letos še toliko bolj, ker bodo trgovine prvič po dolgem času oba praznična dneva, za božič in dan samostojnosti, zaprte. Ljudje so hiteli po zadnjih nakupih, kupovali darila, hrano za božično večerjo in zalogo za naslednja dva dni. Trgovci imajo v prazničnih dneh tretjino več prometa kot ostale dni.