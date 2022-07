'Ljudje, ki potrebujejo pomoč, običajno mahajo. Tu so le strmeli in čakali'

Ko so v petek pozno popoldne sredi nevihte poleteli proti skupini ponesrečenih planincev, člani reševalne akcije niso vedeli, kako zahtevna bo naloga. Z reševalno opremo so se podali proti Malemu Triglavu, ko so v bližini zagledali skupino ljudi. "Ljudje, ki potrebujejo pomoč, večinoma mahajo, vsaj tisti, ki so zdravi. Zdaj pa je bilo značilno prav pri tem reševanju, da ni nihče mahal, vsi so samo strmeli in čakali," akcijo opisuje Darko Krapež iz Gorske policijske enote. Reševalci zato niso bili prepričani, ali so to planinci, ki potrebujejo pomoč. Ko so prišli čisto blizu, pa je postalo jasno, da so poškodovani pravzaprav vsi pohodniki. Sestop je bil zahteven. "Nekatere huje prizadete je bilo treba pri tem nositi. Pomagal nam je tudi eden od gorskih vodnikov," še doda Krapež.

Pomagali so tudi manj poškodovani planinci, skupina se je do Kredarice na varno prebijala počasi. Vodja reševalne akcije je dan po nesreči hojo v hribe primerjal s hojo po minskem polju. "Saj si previden, a se morda ne zavedaš, da hodiš po minskem polju, pa ravno tako prideš varno čez. Lahko pa stopiš samo na eno in edino mino, ki je tam. In ti so dokaj varno prišli čez, veliko jih pa ne," pojasnjuje Iztok Arnol. "Prav lansko leto enkrat so nas klicali, da je prišlo do poškodbe noge. Nič hujšega, a na koncu je punca umrla zaradi izkrvavitve, ker je imela presekano žilo za kolenom," poudari Darko Krapež.