'Ljudje ne razumejo, do kolikšne mere je ta država kriminalna'

V Beogradu so konec tedna potekali protesti proti državnemu kriminalu oziroma domnevnemu sodelovanju politike in policije s srbskimi mafijskimi klani. Na predvečer protestov so v Beogradu aretirali Dijano Hrkalović. Bivšo sekretarko na ministrstvu za notranje zadeve sumijo zlorabe položaja, da je ščitila člane ene najbolj okrutnih in krvoločnih kriminalnih združb, ki jo je vodil Veljko Belivuk Nevolja. Združbe, povezane z zloglasnim črnogorskim Kavaškim klanom, katerega lovke segajo tudi v Slovenijo.