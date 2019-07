'Ljudje, ne sodite, če ne poznate resnice enodejank življenj ljudi v stiski'

Zelo rada imam poletje, pa sonce, naravo in ljudi, seveda. In nikoli nisem imela težav z vročinskim valom, z leti pa ga vse težje prenašam. Je pa res neprijetno, ko se pogovarjam z uporabniki in je v naših prostorih vroče kot v peklu.

Zjutraj je z mano mamica v črnini. Zgodaj zjutraj je odšla na pot. Pred kratkim je po hudi bolezni družino zapustil oče. Za sabo je pustil tri otroke. Bili so ljubeča družina, ki je zadnje mesece njegovega življenja preživljala v lajšanju očetovih bolečin, njegovi negi doma in dobesedno brez vseh sredstev preživetja. Kajti oba starša sta bila v negotovih, prekarnih oblikah dela, z minimalnim zaslužkom. Oba visoko izobražena, njuni prihodki pa tako skromni, da so se pogosto zadovoljili zgolj s skodelicami čaja za večerjo. Opazujem zbranost in moč te dobesedno posušene mlade osebe. Ljubezen in moč, ki jo črpa iz svojih otrok. Vprašam jo, zakaj se ni obrnila na institucije, ki bi jim tako zelo upravičeno lahko pomagale še v času življenja očeta in moža, pa je dejala, da se zaveda, da veliko ljudi živi v hudih stiskah, saj jih dnevno spoznava v svojem življenjskem in delovnem okolju. Prva vrata, ki jih je odprla, so naša. Pa še to po nasvetu znanke, ki je videla, v kakšni stiski in bedi živijo. Doživljam jo, ko zbrano predstavlja svojo življenjsko zgodbo in do podrobnosti dodelan načrt prihodnosti za svoje šolajoče otroke in zase. S sodelavko se niti ne spogledava, ko ji družno zagotavljava vso podporo in pomoč. Skupaj naredimo program reševanja nastale stiske. Podprli bomo otroke na njihovi razvojni poti, pomagali mamici, da se bo osvobodila trenutnih zaostankov plačil, jih materialno oskrbeli in jim seveda stali ob strani, če bodo vsi štirje še karkoli potrebovali. Kajti to je zgodba, ki potrebuje takojšnjo podporo in pomoč ter neskončno razumevanje.

Anita Ogulin. FOTO: Miran Juršič

Za nasprotje od predstavljene družine se na nas obrača babica, ki želi, da bi se takoj pomagalo njenemu sicer že odraslemu sinu z družino. Postal je samohranilec, saj ga je, skupaj z otrokoma, zapustila partnerica in odšla neznano kam. Pojasnim ji, da je zares plemenito, da prevzema skrb za otroka in pomaga očku, a če želi podporo za družino očka otrok, potem moramo podporni program narediti tudi z njim. Včasih naša prizadevanja naletijo tudi na nerazumevanje, čeprav se res trudimo pomagati čim več ljudem. Seveda imajo tudi naša organizacija in programi pravila delovanja in določene omejitve. Le tako lahko delujemo transparentno in s sredstvi razpolagamo preudarno. Na koncu se vendarle poenotimo, da je za otroke odgovoren očka, in da se moramo sestati in ugotoviti, kako lahko najbolj učinkovito podpremo tudi novonastalo situacijo očeta samohranilca. Dogovorimo se za čimprejšnji ogled in obisk pri njih doma. Babica pa bo sporočila dan, ko bo lahko prisoten tudi očka otrok, ki je sicer zaradi narave dela veliko zdoma. Na hodniku že čaka na pogovor mamica s hčerko in sinom, ki bivata v dijaškem domu. Bolna je, invalidna in z zgodbo, ki kriči po pomoči. Njene stiske segajo daleč nazaj v njeno otroštvo. Ko je v množici sorojencev iskala potrditve zase. Pa bila zavrnjena, tako od staršev kot od bratov in sestra. Trudila se je, da bi bila videna, slišana, ljubljena in tako je ves napor in energijo usmerila v izobrazbo in delo, pri tem pa slabila. Tudi v partnerskem odnosu je izgorevala, v prizadevanjih za lep in urejen dom, pa za uspešno materinstvo. Reakcije partnerja pa so bile zanjo nerazumne. In po desetletju in več je spoznala, da je duševno bolan. Njen notranji svet je bil porušen. Ni znala niti zmogla drugače, kot vse probleme reševati z otrokoma. Otroka sta mladoletna in mamici ne zmoreta nuditi ustreznega sogovorništva in še manj razumevanja njene stiske. Mama potrebuje terapevtske obravnave.

Anita Ogulin je dolgoletna prostovoljka in človekoljubka, humanitarka, borka, ki živi za zgodbe, ki jih piše življenje. Je čutna, a hkrati energična ženska, ki svojo moč črpa iz svoje družine in narave, je mati dveh otrok in babica dvema vnukoma. Ni ji vseeno, v kakšni družbi živimo, in se za to, da se svet spreminja na bolje, goreče trudi vsakodnevno. Utrinke svojih dni beleži v dnevniku za našo spletno stran.